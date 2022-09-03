東北福祉大が全国へ 東北吹奏楽コン小学生・高校小編成・大学の部
第65回東北吹奏楽コンクール（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の小学生の部、高校小編成の部（30人以内）、大学の部（55人以内）が3日、福島県いわき市のいわき芸術文化交流館アリオスで開かれた。
東北各県の代表17団体が出場（1団体出場辞退）した小学生の部は盛岡市立城北、南相馬市立石神二（福島）、矢巾町立煙山（岩手）が、12団体が参加した高校小編成の部は平商（福島）、湯沢翔北（秋田）、東北学院榴ケ岡（宮城）が10月9日に東京で開催される第22回東日本学校吹奏楽大会の東北代表になった。大学の部には6団体が出場し、東北福祉（宮城）が10月29日に北九州市である第70回全日本吹奏楽コンクールの東北代表に選ばれた。結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）
◇小学生
【金賞】◎盛岡市立城北、いわき市立湯本一（福島）、仙台市立新田、岩手大付、◎南相馬市立石神二（福島）、◎矢巾町立煙山（岩手）、仙台市立向陽台
【銀賞】仙台市立榴岡、十和田市立北園（青森）、会津若松市立行仁（福島）、八戸市立白銀（青森）、大仙市立中仙（秋田）
【銅賞】鶴岡市立朝暘二（山形）、秋田市立川尻、米沢ジュニア吹奏楽クラブ（山形）、西北ジュニアウインドブラス（青森）、山形市立二
◇高校小編成
【金賞】◎平商（福島）、平工（福島）、◎湯沢翔北（秋田）、◎東北学院榴ケ岡（宮城）
【銀賞】仙台城南、秋田北鷹、鶴岡東（山形）、五所川原工（青森）、米沢東（山形）
【銅賞】水沢商（岩手）、八戸学院光星（青森）、盛岡誠桜
◇大学
【金賞】岩手、◎東北福祉（宮城）
【銀賞】山形、弘前（青森）
【銅賞】秋田、東日本国際（福島）
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