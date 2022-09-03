習志野、市柏、常総学院が全国大会へ 東関東吹奏楽コン高校A部門
第28回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校A部門（55人以内）が3日、宇都宮市文化会館であり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から24団体が出場した。
審査の結果、金賞を受賞した9団体の中から、習志野（千葉）、市柏（同）、常総学院（茨城）の3団体が10月23日に名古屋市で開かれる第70回全日本吹奏楽コンクールの東関東代表に決まった。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東関東代表）
【金賞】作新学院（栃木）、◎習志野（千葉）、◎市柏（同）、幕張総合（同）、市船橋（同）、◎常総学院（茨城）、横浜創英中・高、橘（神奈川）、三浦学苑（同）
【銀賞】霞ケ浦（茨城）、戸塚（神奈川）、東海大相模（同）、相模原、法政二（同）、国府台（千葉）、横浜隼人、聖徳大取手聖徳女子（茨城）、千葉商
【銅賞】小金（千葉）、横浜緑ケ丘、石橋（栃木）、大成女子（茨城）、宇都宮中央女子・宇都宮中央、宇都宮短大付
有料のライブ配信あります
4日の東関東吹奏楽コンクール中学Aと、全日本吹奏楽コンクールや東日本学校吹奏楽大会のすべての演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。