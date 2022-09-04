愛媛大付、高知大付、西条南が全国へ 四国合唱コン中学校の部
第75回全日本合唱コンクール四国支部大会・第62回四国合唱コンクール（全日本合唱連盟四国支部、朝日新聞社主催）は4日、松山市の市総合コミュニティセンターで2日目の日程を終え、閉幕した。大会を通した最優秀団体に大学職場一般部門（同声）のmonosso（香川）が選ばれ、全日本合唱連盟理事長賞が授与された。
この日は中学（混声、同声）と、大学職場一般（室内、同声、混声）の各部門に計27団体が出場。中学混声では愛媛大付と高知大付が、中学同声では西条市立西条南（愛媛）、また大学職場一般の室内でChorsal《コールサル》（愛媛）、同声でmonosso（香川）、混声ではI.C.Chorale（愛媛）がそれぞれ四国代表として全国大会への出場を決めた。
中学の全国大会は10月30日に青森市で、大学職場一般（室内、同声、混声）は11月19、20日に津市で開かれる。
結果は次の通り（◎は四国代表）。
【中学混声】金賞=◎愛媛大付、◎高知大付▽銀賞=西条市立西条北（愛媛）▽銅賞=高松市立桜町、高松市立山田、綾川町立綾川（香川）
【中学同声】金賞=◎西条市立西条南（愛媛）、新居浜市立東（愛媛）、丸亀市立西（香川）、高知学芸▽銀賞=丸亀市立東（香川）、吉野川市立鴨島第一（徳島）、松山市立久米、新居浜市立泉川（愛媛）▽銅賞=高松市立勝賀、高松市立屋島、徳島市城西、今治明徳（愛媛）、三木町立三木（香川）
【大学職場一般・室内】金賞=◎Chorsal《コールサル》（愛媛）、混声合唱団Pange（高知）▽銀賞=Serenitatis Ensemble（徳島）▽銅賞=JADE（香川）、Lucis Ortus（徳島）、forma（徳島）
【大学職場一般・同声】金賞=◎monosso（香川）
【大学職場一般・混声】金賞=◎I.C.Chorale（愛媛）