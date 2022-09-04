西郷二、石浦、日和田、渡利が東日本へ 東北吹奏楽コン・中学小編成
第65回東北吹奏楽コンクール（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校小編成の部（25人以内）と職場・一般の部（65人以内）が4日、福島県いわき市のいわき芸術文化交流館アリオスであった。
中学校小編成の部は東北各県の代表18団体が出場（1団体出場辞退）。西郷村立西郷二（福島）、石巻市立万石浦（宮城）、郡山市立日和田（福島）、福島市立渡利が10月8日に東京で開かれる第22回東日本学校吹奏楽大会の東北代表になった。職場・一般の部は11団体が出場（1団体出場辞退）し、名取交響吹奏楽団（宮城）、秋田吹奏楽団、泉シンフォニックウィンドオーケストラ（宮城）が10月30日に北九州市である第70回全日本吹奏楽コンクールの東北代表に選ばれた。結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）
◇中学校小編成
【金賞】◎西郷村立西郷二（福島）、◎石巻市立万石浦（宮城）、◎郡山市立日和田（福島）、長井市立長井南（山形）、一戸町立一戸（岩手）、◎福島市立渡利
【銀賞】秋田市立勝平、仙台市立八軒、五所川原市立金木（青森）、滝沢市立滝沢二（岩手）、大仙市立仙北（秋田）、いわき市立錦（福島）、能代市立能代一（秋田）、河北町立河北（山形）、栗原市立若柳（宮城）
【銅賞】北上市立江釣子（岩手）、酒田市立鳥海八幡（山形）、青森県立三本木高付
◇職場・一般
【金賞】◎名取交響吹奏楽団（宮城）、◎秋田吹奏楽団、◎泉シンフォニックウィンドオーケストラ（宮城）
【銀賞】弘前市吹奏楽団（青森）、吹奏楽団「凛」（福島）、上山吹奏楽団（山形）、パシフィック・ブラス・オルケスタ（岩手）、新庄吹奏楽団（山形）、Risaia Madre Dio Brass（福島）
【銅賞】釜石市民吹奏楽団（岩手）、八戸ウインドアンサンブル（青森）
全日本吹奏楽コンをライブ配信
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全日本吹奏楽コンクールと東日本学校吹奏楽大会のすべての部門の演奏が、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。