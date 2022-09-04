松戸四、習志野四、柏・酒井根が全日本へ 東関東吹奏楽コン中学A
第28回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学A部門が4日、宇都宮市文化会館であり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から24団体が出場した。
審査の結果、金賞を受賞した7校の中から、松戸市立四、習志野市立四、柏市立酒井根（いずれも千葉）の3校が、10月22日に名古屋市で開かれる第70回全日本吹奏楽コンクールの代表に決まった。
結果は次の通り。
（◎は東関東代表）
【金賞】◎松戸市立四、◎習志野市立四、◎柏市立酒井根、船橋市立海神、松戸市立小金、市川市立三（以上千葉）、海老名市立海老名（神奈川）
【銀賞】宇都宮市立泉が丘、宇都宮市立陽南、高根沢町立阿久津（以上栃木）、市川市立七（千葉）、横浜市立田奈、厚木市立厚木、県立平塚中等教育学校、横浜市立大綱、横浜市立十日市場、川崎市立宮前平、藤沢市立六会（以上神奈川）
【銅賞】ひたちなか市立田彦、つくばみらい市立伊奈、水戸市立千波、ひたちなか市立勝田第一（以上茨城）、那須塩原市立西那須野（栃木）、横浜市立本郷
全日本吹奏楽コンクールなどをライブ配信
全日本吹奏楽コンクールや東日本学校吹奏楽大会のすべての演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive、またはQRコード）で。