高校野球秋季地区大会、30日北海道から開幕　来春選抜の判断材料に

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阪神甲子園球場=8月
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　日本高校野球連盟は8日、秋季地区大会の日程を発表した。9月30日に開幕する北海道を皮切りに、11月まで全国10地区で行われる。各地区の成績は、来春の第95回記念選抜大会の出場校を選ぶ際の重要な判断材料になる。

秋季地区大会日程

（開催地、期間、球場、チーム数の順）

【北海道】　　9/30、10/1～3、9、10　　　

札幌円山ほか　20　

【東北】　山形　10/10、11、13、14、16　

荘銀・日新ほか　18　

【関東】　埼玉　10/22、23、25、29、30　

県営大宮ほか　15　

【東京】　　10/8～10、15、16、22、23、

29、30、11/12、13　神宮ほか　64　

北信越】　新潟　10/15、16、22、23　

ハードオフほか　16　

【東海】　静岡　10/22、23、29、30　

草薙ほか　12　

【近畿】　和歌山　10/22、23、29、30、

11/3、5　紀三井寺　16　

【中国】　広島　10/28～30、11/5、6

ぶんちゃんしまなみほか　16　

【四国】　香川　10/29、30、11/5、6

レクザムほか　12　

【九州】　沖縄　10/22、23、25、27、28

コザしんきんほか　16　