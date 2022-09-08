高校野球秋季地区大会、30日北海道から開幕 来春選抜の判断材料に
日本高校野球連盟は8日、秋季地区大会の日程を発表した。9月30日に開幕する北海道を皮切りに、11月まで全国10地区で行われる。各地区の成績は、来春の第95回記念選抜大会の出場校を選ぶ際の重要な判断材料になる。
秋季地区大会日程
（開催地、期間、球場、チーム数の順）
【北海道】 9/30、10/1～3、9、10
札幌円山ほか 20
【東北】 山形 10/10、11、13、14、16
荘銀・日新ほか 18
【関東】 埼玉 10/22、23、25、29、30
県営大宮ほか 15
【東京】 10/8～10、15、16、22、23、
29、30、11/12、13 神宮ほか 64
【北信越】 新潟 10/15、16、22、23
ハードオフほか 16
【東海】 静岡 10/22、23、29、30
草薙ほか 12
【近畿】 和歌山 10/22、23、29、30、
11/3、5 紀三井寺 16
【中国】 広島 10/28～30、11/5、6
ぶんちゃんしまなみほか 16
【四国】 香川 10/29、30、11/5、6
レクザムほか 12
【九州】 沖縄 10/22、23、25、27、28
コザしんきんほか 16