「偉大な英帝国のために尽くします」　エリザベス女王が残した言葉

有料記事

写真・図版
英国のエリザベス女王とエディンバラ公フィリップ殿下ご夫妻が来日し、東京・迎賓館で歓迎式典がおこなわれた=1975年5月7日
  • 写真・図版

　英国のエリザベス女王が8日、死去した。96歳だった。大英帝国の終わりや欧州連合（EU）からの離脱など激動期の英国を生き、君主を70年以上務めた。約千年の歴史を誇る王室の近代化にも努め、勤勉で気品ある君主として国民に深く慕われた。

エリザベス女王の発言録

”I　declare　before　you　all　that　my　whole　life　whether　it　be　long　or　short　shall　be　devoted　to　your　service　and　the　service　of　our　great　imperial　family　to　which　we　all　belong.”

「私は皆さんすべての前に誓います。私の生涯が長くても短くても、そのすべてをあなた方と、私たちみんなが帰属する、偉大な英帝国のために尽くします」

（1947年4月21日、21歳の誕生日に、南アフリカ・ケープタウンで行った英連邦諸国に向けたラジオ演説で）

”1992　is　not　a　year　on　which　I　shall　look　back　with　undiluted　pleasure.　In　the　words　of　one　of　my　more　sympathetic　correspondents,　it　has　turned　out　to　be　an　’Annus　Horribilis’.　I　suspect　that　I　am　not　alone　in　thinking　it　so.”

「1992年は私が純粋な喜びをもって省みる年ではありません。同情的な手紙にあった言葉によれば『アニュス・ホリビリス』（ラテン語で『ひどい年』の意味）となったとあり、私も同感です」

（92年11月24日、ロンドンで開かれた即位40周年記念式典で。同年、次男アンドリュー王子夫妻が離別を発表、長女アン王女が離婚し、居城のウィンザー場が大規模火災に見舞われた）

ダイアナ元妃死去後、生放送でテレビ演説

”We　have　all　b…

この記事は有料記事です。残り2060文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする