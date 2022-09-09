佐賀女子、必由館、熊本一が全国へ 九州合唱コン高校部門
第77回九州合唱コンクール（全日本合唱連盟九州支部、朝日新聞社など主催）が9日、佐賀市の市文化会館で開幕した。新型コロナウイルスの影響で2020年の大会は中止。21年は録音による審査だった。今年は3年ぶりに観客を迎えての開催となった。
初日は高校部門のAグループ（32人以下）と、Bグループ（33人以上）に計29団体が出場。金賞を受賞した10団体の中からAグループは必由館（熊本）と佐賀女子短大佐賀女子、Bグループは熊本一が九州支部の推薦を受け、10月に青森県である全国大会への出場を決めた。
また最優秀団体には佐賀女子短大佐賀女子が選ばれ、朝日新聞社大賞が贈られた。10日は中学校部門が予定されている。
そのほかの成績は次の通り。
【高校A】金賞 鶴丸、鹿児島玉龍（以上鹿児島）、宮崎学園（宮崎）、芸術緑丘（大分）、清峰（長崎）、筑紫女学園（福岡）▽銀賞 宮崎大宮（宮崎）、純心女子、長崎西（以上長崎）、大分上野丘（大分）、松陽（鹿児島）、福岡雙葉中・高（福岡）、致遠館（佐賀）、沖縄尚学（沖縄）▽銅賞 熊本・済々黌・熊本学園大付、玉名高・中（以上熊本）、日向学院中・高（宮崎）、聖和女子学院中・高（長崎）、那覇国際・浦添工・小禄（沖縄）、佐賀北、鳥栖・牛津・白石、佐賀西（以上佐賀）、明治学園中・高（福岡）
【高校B】金賞 鹿児島（鹿児島）▽銀賞 久留米信愛中・高（福岡）▽銅賞 大分舞鶴（大分）
全日本合唱コンクール全国大会は全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。