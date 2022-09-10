志木、花園、四ツ葉学園など6校が東日本へ 西関東吹奏楽コン中学B
第28回西関東吹奏楽コンクール（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校Bの部（30人以内）が10日、新潟市民芸術文化会館であった。新潟、群馬、山梨、埼玉4県の代表30校のうち28校が出場し、2校は出場を辞退した。
審査の結果、9校が金賞を受賞。そのうち志木市立志木（埼玉）、深谷市立花園（埼玉）、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育（群馬）、富岡市立富岡（群馬）、鳩山町立鳩山（埼玉）、桶川市立桶川（埼玉）の6校が10月8日に東京で開かれる第22回東日本学校吹奏楽大会の西関東代表に選ばれた。結果は次の通り。（演奏順、◎は西関東代表）
【金賞】吉川市立南（埼玉）、◎志木市立志木（埼玉）、◎深谷市立花園（埼玉）、新潟市立坂井輪、中之条町立中之条（群馬）、◎伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育（群馬）、◎富岡市立富岡（群馬）、◎鳩山町立鳩山（埼玉）、◎桶川市立桶川（埼玉）
【銀賞】春日部市立大沼（埼玉）、東松山市立松山（埼玉）、春日部市立豊春（埼玉）、甲斐市立敷島（山梨）、柏崎市立一（新潟）、駿台甲府、新潟市立山の下、みどり市立大間々（群馬）、草加市立川柳（埼玉）、久喜市立久喜東（埼玉）、新潟市立早通、新発田市立本丸（新潟）、南アルプス市立白根巨摩（山梨）
【銅賞】伊勢崎市立四（群馬）、所沢市立北野（埼玉）、高崎市立倉賀野（群馬）、北杜市立武川（山梨）、新潟市立小針、小千谷市立東小千谷（新潟）
全日本吹奏楽コンクールなどをライブ配信
西関東吹奏楽コンクールの小中高の全部門と、全日本吹奏楽コンクールや東日本学校吹奏楽大会のすべての演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。