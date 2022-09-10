流通経大柏、相模女子大、昭和学院が東日本へ 東関東吹奏コン高校B
第28回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校B部門（30人以内）が10日、水戸市のザ・ヒロサワ・シティ会館であり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から36校が出場した。
審査の結果、金賞を受賞した12校のうち、流通経大柏（千葉）、相模女子大（神奈川）、昭和学院（千葉）の3校が、10月9日に東京で開かれる第22回東日本学校吹奏楽大会の東関東代表に選ばれた。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東関東代表）
【金賞】◎流通経大柏（千葉）、宇都宮北、◎相模女子大（神奈川）、竜ケ崎一（茨城）、並木中等教育（茨城）、千葉学芸、秀明八千代（千葉）、真岡（栃木）、◎昭和学院（千葉）、市松戸（千葉）、光英VERITAS中・高（千葉）、茂木（栃木）
【銀賞】横浜創学館、大多喜（千葉）、八千代（千葉）、横須賀学院（神奈川）、小山城南（栃木）、東海大浦安（千葉）、横須賀総合（神奈川）、厚木東（神奈川）、元石川（神奈川）、国分（千葉）、佐和（茨城）、荏田（神奈川）、緑岡（茨城）
【銅賞】中大横浜中・高、足利大付（栃木）、土浦二（茨城）、鉾田一（茨城）、伊奈（茨城）、成東（千葉）、川崎北、大西学園中高（神奈川）、大磯（神奈川）、古河一（茨城）、茅ケ崎西浜（神奈川）
全日本吹奏楽コンクールなどをライブ配信
全日本吹奏楽コンクールや東日本学校吹奏楽大会のすべての演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。