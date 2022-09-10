向陽、熊本・出水、帯山、二島が全国へ 九州合唱コン中学部門
第77回九州合唱コンクール（全日本合唱連盟九州支部、朝日新聞社など主催）は2日目の10日、佐賀市の市文化会館で中学校部門があり、混声と同声に計34団体が出場した。
審査の結果、金賞を受賞した12団体の中から、混声の平松学園向陽（大分）、同声の熊本市立出水、熊本市立帯山、北九州市立二島が九州支部の推薦を受け、10月に青森県である全国大会への出場を決めた。
また最優秀団体には熊本市立帯山が選ばれ、朝日新聞社大賞が贈られた。11日は大学職場一般部門が予定されている。
10日のその他の成績は次の通り。
【混声】金賞 大分大付（大分）▽銀賞 那覇市立石嶺（沖縄）、宮崎大付（宮崎）、北九州市立浅川（福岡）▽銅賞 熊本市立託麻（熊本）、北九州市立八児（福岡）
【同声】金賞 山鹿市立山鹿、熊本市立東町（以上熊本）、鹿児島市立西紫原、鹿児島市立長田（以上鹿児島）、純心、長崎市立東長崎（以上長崎）、西原町立西原（沖縄）▽銀賞 筑紫女学園、北九州市立上津役、北九州市立永犬丸（以上福岡）、熊本市立井芹・竜南（熊本）、池田学園池田、鹿児島市立和田（以上鹿児島）、諫早市立諫早、長崎大付（以上長崎）、致遠館（佐賀）▽銅賞 宮崎市立大淀（宮崎）、大分市立南大分、大分市立大在（以上大分）、北九州市立篠崎（福岡）、佐賀市立鍋島、佐賀市立城北、小城市立三日月（以上佐賀）、那覇市立首里（沖縄）