小中高の北陸代表決まる　バンド・マーチングコン

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富山大付小=2022年9月11日午後1時32分、富山県氷見市、フォトライフ撮影
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　第24回北陸小学生バンドフェスティバルと第35回北陸マーチングコンテスト（いずれも北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が11日、富山県氷見市の市ふれあいスポーツセンターで開かれた。

　小学生バンドフェスティバルには富山県から5校が出場し、全国大会に出場する北陸代表に富山大付、高岡市立野村、南砺市立福野が選ばれた。

　マーチングコンテストには富山、石川両県から計5校が出場。中学校部門で砺波市立庄西（富山）、高校以上部門で富山商が北陸代表に決まった。

　小学生バンドフェスティバルの全国大会は11月19日、マーチングコンテストの全国大会は同20日にいずれも大阪市大阪城ホールで開かれる。

　結果は次の通り（◎は北陸代表）。

　【小学生バンドフェスティバル】金賞=◎富山大付、◎高岡市立野村、◎南砺市立福野、砺波市立出町（以上富山）▽銀賞=滑川市立寺家（富山）

　【マーチングコンテスト・中学校】金賞=◎砺波市立庄西、同市立出町（以上富山）

　【同・高校以上】金賞=◎富山商、高岡商（以上富山）、金沢学院大付（石川）

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　全日本小学生バンドフェスとマーチングコンの模様は審査結果の発表まで、全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社が有料でライブ配信します。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive別ウインドウで開きます）で。