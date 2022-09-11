真岡キッズと習志野市立実花、東日本へ 東関東吹奏楽コン小学生の部
第28回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の小学生の部が11日、水戸市のザ・ヒロサワ・シティ会館であり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県の代表31団体が出場した。
金賞を受賞した11団体のうち、真岡キッズハーモニー（栃木）と習志野市立実花（千葉）の2団体が、10月9日に東京で開かれる第22回東日本学校吹奏楽大会の東関東代表に選ばれた。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東関東代表）
【金賞】習志野市立東習志野（千葉）、船橋市立坪井（千葉）、船橋市立海神南（千葉）、◎真岡キッズハーモニー（栃木）、船橋市立葛飾（千葉）、習志野市立谷津南（千葉）、相模原市立共和、船橋市立西海神（千葉）、高根沢町立阿久津（栃木）、東海村立村松（茨城）、◎習志野市立実花（千葉）
【銀賞】船橋市立若松（千葉）、水戸市立酒門、船橋市立八栄（千葉）、水戸市立笠原、水戸市立常磐、相模原市立谷口台、茂木町立茂木（栃木）、水戸市立三の丸、土浦市立大岩田（茨城）、習志野市立屋敷（千葉）、市川市立新浜（千葉）
【銅賞】柏市立柏三（千葉）、市川市立大柏（千葉）、川崎市立南野川、東海村立白方（茨城）、我孫子市立新木（千葉）、習志野市立実籾（千葉）、ひたちなか市立佐野（茨城）、栃木市立栃木三、横浜市立六つ川西
全日本吹奏楽コンクールや東日本学校吹奏楽大会のすべての演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。