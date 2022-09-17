真岡東、泉丘など6校が東日本大会へ 東関東吹奏楽コン中学B部門
第28回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校B部門（30人以内）が17日、千葉市の千葉県文化会館であった。栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から35団体が出場した。
審査の結果、金賞を受賞した12校の中から、真岡市立真岡東（栃木）、日立市立泉丘、城里町立常北、水戸市立一（以上茨城）、流山市立北部、同市立南部（以上千葉）の6校が、10月8日に東京で開かれる第22回東日本学校吹奏楽大会の東関東代表に選ばれた。
結果は次の通り。
（◎は東関東代表）
【金賞】◎真岡市立真岡東（栃木）、◎日立市立泉丘、ひたちなか市立大島（以上茨城）、松戸市立三（千葉）、◎城里町立常北、◎水戸市立一（以上茨城）、◎流山市立北部（千葉）、東海大相模（神奈川）、◎流山市立南部（千葉）、川崎市立玉川、東金市立東金、柏市立富勢（以上千葉）
【銀賞】横浜市立東山田、綾瀬市立城山（神奈川）、宇都宮市立陽西、平塚市立中原（神奈川）、松戸市立五、柏市立大津ケ丘（以上千葉）、横浜市立上菅田、大子町立大子（茨城）、真岡市立真岡西（栃木）、横浜市立蒔田、筑西市立下館南（茨城）、横浜市立上郷、茂木町立茂木（栃木）
【銅賞】習志野市立六（千葉）、横浜市立もえぎ野、北茨城市立磯原（茨城）、市原市立ちはら台南（千葉）、宇都宮市立陽東、市川市立一（千葉）、藤沢市立湘南台（神奈川）、横須賀市立長沢（神奈川）、県立並木中等教育学校（茨城）、横浜市立老松
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東日本学校吹奏楽大会のすべての部門の演奏が、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。