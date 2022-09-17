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第77回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）が17日、新潟市民芸術文化会館で始まった。この日は高校部門があり、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、静岡の9県の代表計33団体が参加した。

審査の結果、高校A（6人以上32人以下）は国府台女子学院（千葉）、清泉女学院（神奈川）が、高校B（33人以上）は松山女子、浦和第一女子、叡明、埼玉栄（いずれも埼玉）が、10月29日に青森市で開かれる全日本合唱コンクール全国大会の関東代表に選ばれた。高校部門の最優秀賞にあたる関東支部長賞は松山女子に贈られた。

結果は次の通り。（◎は関東代表）

【高校A】

◇金賞 ◎国府台女子学院（千葉）、◎清泉女学院（神奈川）、日本女子大付（神奈川）、川越（埼玉）、県千葉中・高、海老名（神奈川）、宇都宮南

◇銀賞 藤枝順心中・高（静岡）、山梨英和、真岡女子（栃木）、渋川女子（群馬）、掛川西（静岡）

◇銅賞 甲府南、茨城キリスト教学園、栃木女子、新潟、高崎女子（群馬）、黒磯（栃木）、甲府城西・日川（山梨）

【高校B】

◇金賞 ◎松山女子（埼玉）、◎浦和第一女子（埼玉）、◎叡明（埼玉）、◎埼玉栄、幕張総合（千葉）、星野（埼玉）

◇銀賞 浦和（埼玉）、宇都宮女子、青洲（山梨）、大宮（埼玉）

◇銅賞 湘南（神奈川）、新潟中央、前橋女子、桐光学園（神奈川）

全国大会は全部門でライブ配信

全日本合唱コンクール全国大会は、全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive ）で。