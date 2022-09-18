清泉女、松戸市立一、大田原、宮原など全国へ 関東合唱コン中学部門
第77回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）の中学校部門は18日、新潟市民芸術文化会館であり、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、静岡の9県の代表計34団体が参加した。
審査の結果、混声は松戸市立一（千葉）、さいたま市立宮原が、同声は清泉女学院（神奈川）、大田原市立大田原（栃木）、八千代松陰（千葉）、茨城キリスト教学園が、10月30日に青森市で開かれる全日本合唱コンクール全国大会の関東代表に決まった。中学校部門の最優秀賞にあたる関東支部長賞には、清泉女学院が輝いた。
結果は次の通り。（◎は関東代表）
【中学混声】
◇金賞 ◎松戸市立一（千葉）、◎さいたま市立宮原、群馬大付、横浜国大鎌倉
◇銀賞 上越教育大付（新潟）、甲州市立塩山北（山梨）、春日部市立武里（埼玉）
◇銅賞 所沢市立南陵（埼玉）、那須塩原市立黒磯北（栃木）、牛久市立牛久一（茨城）
【中学同声】
◇金賞 ◎清泉女学院（神奈川）、◎大田原市立大田原（栃木）、◎八千代松陰（千葉）、◎茨城キリスト教学園、八千代市立大和田（千葉）、松戸市立四（千葉）、国府台女子学院（千葉）、伊勢崎市立三（群馬）、所沢市立向陽（埼玉）、宇都宮市立星が丘
◇銀賞 那須塩原市立三島（栃木）、神奈川学園、所沢市立狭山ケ丘（埼玉）、新潟市立内野、高崎市立塚沢（群馬）、牛久市立牛久一（茨城）、山梨英和
◇銅賞 深谷市立幡羅（埼玉）、宇都宮市立横川、新潟市立新津一、島田市立島田二（静岡）、磐田市立城山（静岡）、海老名市立今泉（神奈川）、横瀬町立横瀬（埼玉）
全国大会、ライブ配信します
全日本合唱コンクール全国大会は、全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。