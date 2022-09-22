国葬参列予定の海外要人を公表 217の国・地域・国際機関が出席へ
外務省は22日、日本武道館（東京都千代田区）で27日に開かれる安倍晋三元首相の国葬に出席する外国要人について、217の国・地域・国際機関から出席の連絡があったと発表した。外務省の発表資料に基づく出席者は以下の通り。
●海外から代表が参列する国・地域・国際機関など
【アジア】
・ブータン ソナム・デチェン・ワンチュク王女
・ブルネイ・ダルサラーム マスナ王女（外務省無任所大使）及び夫君
・カンボジア フン・セン首相、ソック・チェンダサオピア首相補佐特命大臣、スリー・タマロン首相補佐特命大臣、カオ・キムホン首相補佐特命大臣
・インド モディ首相
・インドネシア マルフ・アミン副大統領及び夫人
・ラオス ソーンサイ副首相及び夫人
・モルディブ シャーヒド外務大臣
・モンゴル オヨーンエルデネ首相、バトツェツェグ外務大臣、チョイジルスレン・エネルギー大臣
・パキスタン アーシフ国防大臣
・韓国 韓悳洙国務総理、鄭鎮碩国会副議長
・シンガポール リー・シェンロン首相及び夫人
・スリランカ ウィクラマシンハ大統領
・タイ ドーン副首相兼外務大臣
・東ティモール マグノ外務・協力大臣
【大洋州】
・オーストラリア アルバニージー首相、ハワード元首相、アボット元首相、ターンブル元首相
・ナウル ジェレミア外務次官
・ニュージーランド ウッズ・エネルギー資源大臣
・パラオ ウィップス大統領、レメンゲサウ前大統領
・パプアニューギニア マラペ首相、マル国際貿易・投資大臣
・ソロモン諸島 マエランガ副首相兼インフラ開発大臣
・トンガ トゥイアフィトゥ国土・天然資源大臣及び夫人
【北米】
・カナダ トルドー首相
・アメリカ ハリス副大統領
【中南米】
・アンティグア・バーブーダ マシュー教育・スポーツ大臣
・チリ アウマダ外務省国際経済関係次官
・コロンビア アルコセル大統領夫人
・キューバ マレーロ首相
・エルサルバドル ヒル外務大臣
・ホンジュラス レイナ外務・国際協力大臣
・ジャマイカ バートレット観光大臣
・パナマ モイネス外務大臣
【欧州】
・ベルギー ドーズ上院議長
・キプロス ディミトリウ国会議長
・チェコ スコペチェク下院副議長
・デンマーク ダム・クリステンセン議会議長
・エストニア ラタス国会議長（前首相）
・フィンランド ハーヴィスト外務大臣
・フランス サルコジ元大統領
・ドイツ ウルフ元大統領
・ギリシャ ヴァルヴィチオティス外務上級副大臣及びパートナー
・イタリア メッサ大学・研究大臣、レンツィ元首相
・カザフスタン トレウベルディ副首相兼外務大臣
・コソボ クルティ首相、ムラティ財務・金融・労働大臣
・ルクセンブルク ベッテル首相
・マルタ ボージュ外務・欧州・貿易大臣
・オランダ フックストラ副首相兼外務大臣
・ノルウェー ヴィットフェルト外務大臣
・ポーランド コヴァルチク副首相兼農業・農村開発大臣
・ポルトガル フェロ・ロドリゲス前共和国議会議長
・ルーマニア チョラク下院議長、チウカ首相
・ロシア シュヴィトコイ国際文化協力担当大統領特別代表
・セルビア ブルナビッチ首相
・スロベニア クラコチャル=ズパンチッチ国民議会議長、ツェラル元首相
・スペイン ヒル上院議長
・スウェーデン ハルベリ貿易・北欧大臣
・スイス ブルカルテール元大統領
・トルクメニスタン ベルディムハメドフ人民評議会議長（前大統領）及び夫人
・イギリス クレバリー外務・英連邦・開発大臣、メイ元首相
・ウズベキスタン サファーエフ上院第一副議長
【中東】
・バーレーン サルマン皇太子兼首相、ザヤーニ外務大臣
・イラン オウジ石油大臣
・ヨルダン アブドッラー2世国王、ガーズィ王子
・クウェート アフマド・ナーセル外務大臣
・オマーン マアシャニー宮内省顧問
・カタール タミーム首長
・サウジアラビア ファイサル外務大臣
・トルコ チャヴシュオール外務大臣
・アラブ首長国連邦 ハーリド・アブダビ執行評議会委員兼執行事務局長、ジャーベル産業・先端技術大臣兼日本担当特使
【アフリカ】
・ベナン ワダニ経済・財務担当国務大臣
・ブルンジ シンギロ外務・開発協力大臣
・コモロ アザリ大統領及び夫人、ドイヒール外務・国際協力大臣
・コンゴ民主共和国 ルトゥンドゥラ副首相兼外務大臣、ムワンド計画大臣（国務大臣）
・エジプト エルワジール運輸大臣
・エスワティニ マスク副首相及び夫人
・ガボン オスカ・ラポンダ首相、ムサ・アダモ外務大臣
・ガンビア タンガラ外務・国際協力・在外ガンビア人大臣
・レソト マジョロ首相及び夫人
・モロッコ アハヌーシュ首相
・南アフリカ シスル観光大臣
・トーゴ ニャシンベ大統領、ベベニ農業・畜産・農村開発大臣、ミジヤワ保健・公衆衛生・普遍的医療アクセス大臣、ミヴドール投資促進大臣
・タンザニア マジャリワ首相
・ジンバブエ モハディ元副大統領
【地域】
・パレスチナ ハムダッラー前首相
・台湾 蘇嘉全台湾日本関係協会会長
【国際機関など】
・アジア生産性機構 スィンガウィナタ事務局長
・アジア太平洋経済協力 サンタマリア事務局長
・世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド） モラウタ理事会副議長
・グローバルヘルス技術振興基金 國井CEO兼専務理事
・国際エネルギー機関 ビロル事務局長
・国際赤十字・赤新月社連盟 ジュマエヴァ東アジア地域事務所所長
・UHC2030のための国際保健パートナーシップ クーニン共同議長
・国際移住機関 佐藤アジア太平洋地域上級顧問
・国際熱帯木材機関 マ森林部部長代理
・経済協力開発機構/原子力機関 マグウッド事務局長
・経済協力開発機構 武内事務次長
・国際連合 中満国連事務次長兼軍縮担当上級代表
・国連防災機関 水鳥国連事務総長特別代表（防災担当）兼国連防災機関長
・国連プロジェクトサービス機関 ポヴァン・パートナーシップ・調整部長
・国連教育科学文化機関 カーン北京事務所長兼対日、中、蒙、北朝鮮及び韓国代表
・国連大学 白波瀬上級副学長兼国連事務次長補
・万国郵便連合 目時国際事務局長
・世界税関機構 御厨事務総局長及び夫人
●駐日大使や駐日国際機関代表らが参列する国・地域・国際機関など
アフガニスタン、アルバニ、アルジェリア、アンゴラ、オーストリア、アゼルバイジャン、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、カメルーン、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、ジブチ、エクアドル、エリトリア、エチオピア、フィジー、ジョージア、ガーナ、グアテマラ、ギニア、ハイチ、ハンガリー、アイスランド、イラク、イスラエル、ケニア、キルギス、ラトビア、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウイ、マリ、マーシャル諸島、モーリタニア、モーリシャス、ミクロネシア、モナコ、モンテネグロ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、ニウエ、北マケドニア、パラグアイ、ペルー、ルワンダ、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、ウルグアイ、バチカン、ベネズエラ、イエメン、ザンビア、アフリカ開発銀行、アジア開発銀行、国連食糧農業機関、米州開発銀行、国際原子力機関、赤十字国際委員会、国際農業開発基金、国際労働機関、国際通貨基金、国連開発計画、国連アジア太平洋経済社会委員会、国連人間居住計画、国連広報センター、国連児童基金、国連ボランティア計画、国連女性機関、世界銀行、国連世界食糧計画、世界保健機関、在日米軍（野平悠一）