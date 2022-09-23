安積黎明、盛岡四、不来方、会津、郡山が全国へ 合唱コン東北・高校
第74回全日本合唱コンクール東北支部大会（全日本合唱連盟東北支部、福島県合唱連盟、朝日新聞社主催）が23日、福島県郡山市のけんしん郡山文化センターで始まった。この日は高校部門があり、6県の代表計35団体が出場した。
審査の結果、高校A（6～32人）は安積黎明・女声（福島）、盛岡四・混声、高校B（33人～）は不来方（岩手）、会津（福島）、郡山（福島）が、10月29日に青森市で開かれる全日本合唱コンクールの東北代表に選ばれた。
結果は以下の通り。（◎は東北代表）
【高校A】
◇金賞 ◎安積黎明・女声（福島）、◎盛岡四・混声、盛岡四・女声、安積・混声（福島）、安積黎明・混声（福島）、盛岡二
◇銀賞 一関修紅・花泉（岩手）、古川黎明中・高（宮城）、会津学鳳中・高（福島）、盛岡誠桜、八戸東（青森）、青森西、羽黒（山形）、葵（福島）、福島
◇銅賞 仙台南、大曲（秋田）、郡山女子大付（福島）、仙台二華中・高、聖霊女子短大付（秋田）、山形西、鶴岡北（山形）、横手（秋田）、いわき総合（福島）、安積・男声（福島）
【高校B】
◇金賞 ◎不来方（岩手）、◎会津（福島）、◎郡山（福島）、盛岡一、青森、日大東北（福島）、橘（福島）
◇銀賞 仙台三桜、一関一高・中（岩手）、鶴岡南（山形）
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全日本合唱コンクール全国大会は全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。