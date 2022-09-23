文の里、都島、畝傍、神戸など6校が全国へ 関西合唱コン中学・高校
第77回関西合唱コンクール（関西合唱連盟、朝日新聞社主催）の中学、高校部門が23日、兵庫県西宮市の県立芸術文化センターKOBELCO大ホールで開かれた。近畿2府4県の代表が出場し、美しいハーモニーを響かせた。
審査の結果、金賞受賞校の中から中学同声（6人以上）で神戸大付属中等教育学校前期課程（兵庫）と大阪市立文の里（大阪）、中学混声（6人以上）で同市立都島（大阪）、高校A（6～32人）で畝傍（奈良）、高校B（33人以上）で神戸と武庫川女子大付属（以上兵庫）がそれぞれ関西代表に選ばれ、全国大会に出場する。
中学、高校部門を通して最優秀の学校に贈られる関西合唱連盟理事長賞には高校Bの神戸が輝いた。
全国大会は10月29日に高校部門、30日に中学部門が、青森県で開かれる。
結果は次の通り。（◎は関西代表）（岩本修弥）
【中学同声】金賞=◎神戸大付属中等教育学校前期課程、武庫川女子大付属（以上兵庫）、◎大阪市立文の里、同市立阪南（以上大阪）、和歌山市立日進（和歌山）▽銀賞=甲南女子、神戸市立鷹匠（以上兵庫）、京都市立西京極、京都聖母学院（以上京都）、香芝市立香芝東（奈良）▽銅賞=岸和田市立野村、吹田市立高野台（以上大阪）、広陵町立広陵（奈良）、市川町立市川、親和（以上兵庫）
【中学混声】金賞=◎大阪市立都島（大阪）、福崎町立福崎西、宝塚市立御殿山（以上兵庫）▽銀賞=和歌山市立日進（和歌山）▽銅賞=天理（奈良）、日野町立日野（滋賀）
【高校A】金賞=◎畝傍（奈良）、神戸大付属中等教育学校後期課程（兵庫）、大阪信愛学院中・高、清教学園（以上大阪）、桐蔭中・高（和歌山）、京都女子（京都）▽銀賞=郡山（奈良）、向陽中・高（和歌山）、八鹿（兵庫）、京都聖母学院（京都）▽銅賞=甲南女子（兵庫）、膳所（滋賀）
【高校B】金賞=◎神戸、◎武庫川女子大付、長田（以上兵庫）、西城陽（京都）、四天王寺（大阪）
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全日本合唱コンクール全国大会は有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。