金城学院高、桜花学園高、岡崎高、名古屋大が全日本へ 中部合唱コン
第75回中部合唱コンクール（全日本合唱連盟中部支部、富山県合唱連盟、朝日新聞社主催）が24日、富山県魚津市の新川文化ホールで始まった。高校部門のA（6～32人）とB（33人以上）、大学職場一般部門の大学ユースに、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重の7県の代表計24団体が出場した。
審査の結果、高校Aの金城学院、桜花学園、高校Bの岡崎、大学ユースの混声合唱団名古屋大コール・グランツェ（いずれも愛知）が全日本合唱コンクールの代表に決まった。全日本は高校部門が10月29日に青森市で、大学ユースは11月19日に津市で開かれる。
結果は以下の通り。（演奏順、◎は中部代表、☆は特別賞）
【高校A】
◇金賞 県長野、愛教大付（愛知）、◎金城学院（愛知）、☆◎桜花学園（愛知）、岐阜
◇銀賞 安城学園（愛知）、仁愛女子（福井）、富山いずみ、小諸（長野）、小松市立（石川）
◇銅賞 恵那（岐阜）、四日市南（三重）、宇治山田・伊勢（三重）
【高校B】
◇金賞 光ケ丘女子（愛知）、☆◎岡崎（愛知）、金沢泉丘
◇銀賞 向陽（愛知）、暁（三重）
【大学ユース】
◇金賞 興文混声合唱団（岐阜）、信州大グリークラブ（長野）、☆◎混声合唱団名古屋大コール・グランツェ
◇銀賞 三重大合唱団
◇銅賞 富山大合唱団、金沢大合唱団
全日本合唱コンクールをライブ配信
全日本合唱コンクール全国大会は全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。