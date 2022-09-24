松江北高、出雲北陵中高、岡山城東高、酢だこが全国へ 中国合唱コン
第61回中国合唱コンクール（全日本合唱連盟中国支部、岡山県合唱連盟、朝日新聞社主催）が24日、岡山市北区の岡山シンフォニーホールで開幕した。新型コロナウイルスの影響で2020年の大会は中止、21年は録音による審査だった。今年は3年ぶりに観客を迎えての開催となった。
初日は高校部門と大学職場一般部門（大学ユースの部）があり、中国5県の代表計25団体が歌声を披露。審査の結果、高校は松江北、出雲北陵中・高（島根）、岡山城東が、大学ユースの部は酢だこ（広島）が全国大会への出場を決めた。
全国大会は、高校部門が10月29日に青森市のリンクステーションホール青森で、大学職場一般部門が11月19、20日に津市の県文化会館である。
25日は中学部門の混声と同声、大学職場一般部門の室内、同声、混声が予定されている。
初日の結果は次の通り（◎は全国大会出場）。
【高校A】金賞=◎松江北、◎出雲北陵中・高（島根）、萩（山口）、米子東（鳥取）▽銀賞=岡山白陵中・高、ノートルダム清心（広島）、広島なぎさ、広島女学院、益田（島根）▽銅賞=大社（島根）、防府（山口）、岡山学芸館、鳥取西
【高校B】金賞=◎岡山城東、野田学園（山口）▽銀賞=呉港（広島）、山口
【大学職場一般・大学ユース】金賞=◎酢だこ（広島）▽銀賞=米子北斗・メグレス合唱団（鳥取）、トゥジュール・アンサンブル・KUMANO（山口）、合唱団すうおん（広島）、島根大混声合唱団、OHISAMA NOTE（岡山）▽銅賞=山口大混声合唱団、岡山大男声合唱団コール・ロータス
全日本合唱コンクールをライブ配信
全日本合唱コンクール全国大会は全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。