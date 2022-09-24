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第74回全日本合唱コンクール東北支部大会（全日本合唱連盟東北支部、福島県合唱連盟、朝日新聞社主催）2日目の24日、福島県郡山市のけんしん郡山文化センターで中学校部門があり、計41校が出場した。

審査の結果、混声の部は郡山市立郡山一（福島）、同声の部は郡山市立郡山七（福島）、矢巾町立矢巾北（岩手）、郡山市立郡山二（福島）、青森市立沖館、盛岡市立仙北が、10月30日に青森市で開かれる全日本合唱コンクールの代表に決まった。

結果は次の通り。（◎は全日本の東北代表）

【混声】

◇金賞 ◎郡山市立郡山一（福島）、仙台市立一、矢巾町立矢巾北（岩手）

◇銀賞 仙台市立長町、岩手大付、盛岡市立大宮、盛岡市立黒石野

◇銅賞 郡山市立郡山五（福島）、郡山市立行健（福島）、一関市立花泉（岩手）、鶴岡市立鶴岡一（山形）、弘前市立一（青森）

【同声】

◇金賞 ◎郡山市立郡山七（福島）、◎矢巾町立矢巾北（岩手）、◎郡山市立郡山二（福島）、◎青森市立沖館、◎盛岡市立仙北、二本松市立二本松一（福島）、田村市立船引（福島）、青森市立造道、須賀川市立二（福島）、郡山市立大槻（福島）

◇銀賞 八戸市立根城（青森）、会津若松市立四（福島）、郡山市立郡山六（福島）、秋田大付、須賀川市立仁井田（福島）、盛岡市立北陵、青森市立南、一関市立磐井（岩手）、いわき市立草野（福島）、大仙市立大曲（秋田）、福島市立福島一

◇銅賞 いわき市立植田（福島）、鶴岡市立鶴岡二（山形）、鶴岡市立鶴岡五（山形）、山辺町立山辺（山形）、いわき市立湯本一（福島）、湯沢市立湯沢南（秋田）、利府町立利府（宮城）、仙台市立台原

全日本合唱コンクールをライブ配信

全日本合唱コンクール全国大会は全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive ）で。