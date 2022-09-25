五十鈴中、高針台中、志賀中、桜山中など全国へ 中部合唱コン
第75回中部合唱コンクール（全日本合唱連盟中部支部、富山県合唱連盟、朝日新聞社主催）の2日目が25日、富山県魚津市の新川文化ホールで開かれた。中学校部門と大学職場一般部門に7県の代表32団体が出場した。
審査の結果、中学校は混声の部の名古屋市立高針台と名古屋市立志賀、同声の部の名古屋市立桜山と伊勢市立五十鈴（三重）、大学職場一般は室内（6～24人）のエシュコル（愛知）、同声のVOCI BRILLANTI（愛知）、混声の岡崎混声合唱団（愛知）が、全日本合唱コンクールの代表に選ばれた。また、2日間の全部門を通じた最優秀団体として、伊勢市立五十鈴中（三重）に全日本合唱連盟理事長賞が贈られた。
全日本の中学校部門は10月30日に青森市で、大学職場一般部門は11月19日と20日に津市で開かれる。
結果は以下の通り。（演奏順、☆は特別賞、◎は中部代表）
【中学・混声】
◇金賞 ◎名古屋市立高針台、☆◎名古屋市立志賀、箕輪町立箕輪（長野）
◇銀賞 大垣市立興文（岐阜）
【中学・同声】
◇金賞 砺波市立出町（富山）、◎名古屋市立桜山、☆◎伊勢市立五十鈴（三重）
◇銀賞 金城学院（愛知）、名古屋市立萩山、岡崎市立六ツ美北（愛知）、鯖江市中央（福井）
◇銅賞 暁（三重）、白山市立松任（石川）、野々市市立布水（石川）、福井市明道、辰野町立辰野（長野）
【大学職場一般・室内】
◇金賞 ☆◎エシュコル（愛知）
◇銀賞 アンサンブル舞歌（富山）、合唱団あじろべー（三重）、岐阜高校音楽部OB混声合唱団、アンサンブルTONICA（石川）
◇銅賞 ぅちらズッ友こぉらす（石川）、コーロ・カンパーニャ（長野）
【大学職場一般・同声】
◇金賞 ☆◎VOCI BRILLANTI（愛知）
◇銀賞 女声合唱団pure harmony（岐阜）
◇銅賞 SUONO・CONBRIO（長野）、女声合唱団Sorciére（三重）
【大学職場一般・混声】
◇金賞 ヴォーカルアンサンブル《EST》（三重）、ベーレンコール（長野）、☆◎岡崎混声合唱団（愛知）
◇銀賞 合唱団うぃろう（愛知）
◇銅賞 三重ヴォークス ボーナ
全国大会、ライブ配信します
全日本合唱コンクール全国大会は全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。