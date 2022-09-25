安田女子中、斐川西中、倉敷少年少女合唱団など全国へ 中国合唱コン
第61回中国合唱コンクール（全日本合唱連盟中国支部、岡山県合唱連盟、朝日新聞社主催）は25日、岡山市北区の岡山シンフォニーホールで2日間の日程を終え、閉幕した。
この日は、中学（混声、同声）と大学職場一般（室内、同声、混声）の各部門に計28団体が出場。中学は出雲市立斐川西（島根）の混声、安田女子（広島）が、大学職場一般は倉敷少年少女合唱団（岡山）、コール・ビビッド（広島）、合唱団ある（広島）が全国大会出場を決めた。また、中学の同声部門に出場した安田女子は、今大会最高賞の全日本合唱連盟理事長賞にも選ばれた。
全国大会は、中学が10月30日に青森市のリンクステーションホール青森で、大学職場一般は11月19、20の両日、津市の県文化会館で開かれる。
2日目の結果は次の通り（◎は全国大会出場）。
【中学混声】金賞=◎出雲市立斐川西（島根）、島根大付▽銀賞=総社市立総社西（岡山）、山口大山口、広島なぎさ▽銅賞=三朝町立三朝（鳥取）
【中学同声】金賞=◎安田女子（広島）、総社市立総社東（岡山）、出雲市立一（島根）、出雲市立斐川西（島根）▽銀賞=松江市立一、広島女学院、山口市立湯田
【大学職場一般・室内】金賞=◎倉敷少年少女合唱団（岡山）、Fiore Hagi（山口）▽銀賞=合唱団 優喜（鳥取）、男声合唱団FREIE KUNST（島根）、女声合唱団のはら（広島）
【大学職場一般・同声】金賞=◎コール・ビビッド（広島）、Coro Piace（岡山）、女声合唱ふみコール（山口）、女声合唱団フィオーリ（島根）▽銀賞=IL MAGAZZINO（岡山）▽銅賞=鳥取市少年少女合唱団
【大学職場一般・混声】金賞=◎合唱団ある（広島）、合唱団こぶ（岡山）▽銀賞=合唱団そうなそ（山口）、Chor Polaris（島根）
全国大会、ライブ配信します
全日本合唱コンクール全国大会は全部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。