天皇陛下、国会開会式出席へ 皇室10月3日~9日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は10月3～9日の予定を発表した。天皇陛下は3日、東京都千代田区の国会議事堂で国会の開会式に臨む（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
10/3（月）
天皇陛下 国会議事堂（第210回国会開会式に出席）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
10/3（月）
秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さま 宮邸（ブータン王女と王子に面会）
10/5（水）
秋篠宮ご夫妻 東京會舘（「2022年（第31回）ブループラネット賞」表彰式典に出席）
10/9（日）
佳子さま 有明コロシアム（「楽天・ジャパン・オープン・テニス・チャンピオンシップス2022」男子シングルス決勝の観戦）
三笠宮家
10/4（火）～5（水）
瑶子さま 栃木県（第77回国民体育大会）
10/6（木）～7（金）
彬子さま 栃木県（第77回国民体育大会）
10/7（金）～8（土）
瑶子さま 鹿児島県（「快護生活フェス！（福祉用具の日2022/福祉機器展＆セミナーinかごしま）」特別講演会）
10/8（土）
信子さま 大分県（公益社団法人日本青年会議所 第71回全国大会おおいた大会）
10/8（土）～9（日）
彬子さま 岡山県（第34回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース）
10/9（日）
信子さま 栃木県（第77回国民体育大会）
高円宮家
10/3（月）～5（水）
久子さま 栃木県（第77回国民体育大会）
10/4（火）
承子さま 在京オマーン大使館（日本・オマーン外交関係樹立50周年記念「オマーン・山梨宝飾展オープニングセレモニー」）
10/6（木）
久子さま 六本木ヒルズ（「にっぽん-大使たちの視線2022」写真展オープニングセレモニー）
久子さま 高円宮邸（赴任インド共和国兼ブータン王国駐箚特命全権大使夫妻と面会）
10/7（金）
久子さま 高円宮邸（離任在京アルゼンチン大使夫妻と面会）
久子さま 東京會舘（霞会館令和4年第147回臨幸記念日式典、祝賀の午餐会）
10/8（土）～9（日）
久子さま 山口県（第30回地域伝統芸能全国大会「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会やまぐち」）
承子さま 栃木県（第77回国民体育大会）