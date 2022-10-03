天皇陛下、国会開会式出席へ　皇室10月3日~9日

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安倍晋三元首相の国葬に参列するため来日したカタールのタミム首長との会見で、握手をする天皇陛下=2022年9月28日午前、皇居・宮殿「竹の間」
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は10月3～9日の予定を発表した。天皇陛下は3日、東京都千代田区の国会議事堂で国会の開会式に臨む（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

10/3（月）

天皇陛下　国会議事堂（第210回国会開会式に出席）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

10/3（月）

秋篠宮ご夫妻、佳子さま悠仁さま　宮邸（ブータン王女と王子に面会）

10/5（水）

秋篠宮ご夫妻　東京會舘（「2022年（第31回）ブループラネット賞」表彰式典に出席）

10/9（日）

佳子さま　有明コロシアム（「楽天・ジャパン・オープン・テニス・チャンピオンシップス2022」男子シングルス決勝の観戦）

三笠宮家

10/4（火）～5（水）

瑶子さま　栃木県（第77回国民体育大会）

10/6（木）～7（金）

彬子さま　栃木県（第77回国民体育大会）

10/7（金）～8（土）

瑶子さま　鹿児島県（「快護生活フェス！（福祉用具の日2022/福祉機器展＆セミナーinかごしま）」特別講演会）

10/8（土）

信子さま　大分県（公益社団法人日本青年会議所 第71回全国大会おおいた大会）

10/8（土）～9（日）

彬子さま　岡山県（第34回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース）

10/9（日）

信子さま　栃木県（第77回国民体育大会）

高円宮家

10/3（月）～5（水）

久子さま　栃木県（第77回国民体育大会）

10/4（火）

承子さま　在京オマーン大使館（日本・オマーン外交関係樹立50周年記念「オマーン・山梨宝飾展オープニングセレモニー」）

10/6（木）

久子さま　六本木ヒルズ（「にっぽん-大使たちの視線2022」写真展オープニングセレモニー）

久子さま　高円宮邸（赴任インド共和国兼ブータン王国駐箚特命全権大使夫妻と面会）

10/7（金）

久子さま　高円宮邸（離任在京アルゼンチン大使夫妻と面会）

久子さま　東京會舘（霞会館令和4年第147回臨幸記念日式典、祝賀の午餐会）

10/8（土）～9（日）

久子さま　山口県（第30回地域伝統芸能全国大会「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会やまぐち」）

承子さま　栃木県（第77回国民体育大会）