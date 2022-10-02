伊奈学園総合、叡明、東農大二が全国へ 西関東マーチング高校A
第28回西関東小学生バンドフェスティバルと第28回西関東マーチングコンテスト（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が2日、前橋市のALSOKぐんまアリーナであった。
群馬、埼玉、新潟、山梨の4県の代表計31団体が出場。小学生バンドでは、さいたま市立大谷口、同市立上里、川場村立川場（群馬）の3団体が11月19日に大阪城ホールで開かれる全国大会の西関東代表に選ばれた。マーチングでは、規定課題があるA部門で、中学校は久喜市立栗橋東（埼玉）と高崎市立塚沢（群馬）の2団体が、高校以上は伊奈学園総合（埼玉）、叡明（埼玉）、東農大二（群馬）の3団体が、11月20日に同ホールで開かれる全国大会の西関東代表に推薦された。
結果は以下の通り。（演奏順、◎は西関東代表）
◇小学生バンド
【金賞】◎さいたま市立大谷口、◎さいたま市立上里、◎川場村立川場（群馬）
【銀賞】新潟市立山の下、さいたま市立蓮沼、さいたま市立大牧
◇マーチング・中学校A
【金賞】◎久喜市立栗橋東（埼玉）、◎高崎市立塚沢（群馬）
【銀賞】嬬恋村立嬬恋（群馬）、妙高市立妙高高原（新潟）、高崎市立箕郷（群馬）
【銅賞】新潟市立木戸・新潟市立松浜、燕市立分水（新潟）
◇マーチング・中学校B
【金賞】さいたま市立川通、春日部市立春日部（埼玉）
【銀賞】春日部市立豊野（埼玉）、甲州市立塩山（山梨）
【銅賞】深谷市立深谷（埼玉）、燕市立吉田（新潟）、草津町立草津（群馬）
◇マーチング・高校以上A
【金賞】◎伊奈学園総合（埼玉）、◎叡明（埼玉）、◎東農大二（群馬）
【銀賞】高崎商（群馬）、市浦和（埼玉）
◇マーチング・高校以上B
【金賞】東農大二（群馬）
【銀賞】岩槻（埼玉）、高田北城（新潟）
【銅賞】越谷西（埼玉）
全国大会、ライブ配信します
全日本小学生バンドフェスティバル、全日本マーチングコンテストのすべての演奏は表彰式を含め、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。