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第41回全日本小学生バンドフェスティバルと第35回全日本マーチングコンテストの東北大会（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が2日、岩手県の奥州市総合体育館であり、小学生4団体と中学2団体、高校2団体が全国大会へ進む。

東北各県の代表16団体が出場した小学生バンドはいわき市立錦（福島）、山形市立千歳、山形市立滝山、仙台市立北仙台が11月19日に大阪城ホールで開かれる全国大会の東北代表に選ばれた。マーチングの中学校の部は5団体が出場し、仙台市立錦ケ丘と仙台市立東仙台が、高校以上の部は9団体が出場し、帝京安積高（福島）と聖ウルスラ学院英智高（宮城）が11月20日に同ホールで開かれる全国大会の東北代表に推薦された。マーチングのビギナーの部には仙台向山高が出場した。

結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）

◇小学生バンド

【金賞】◎いわき市立錦（福島）、二戸市立石切所（岩手）、◎山形市立千歳、涌谷町立涌谷一（宮城）、◎山形市立滝山、いわき市立平三（福島）、加美町立広原（宮城）、福島市立平野、◎仙台市立北仙台

【銀賞】滝沢市立鵜飼（岩手）、新城ジュニア吹奏楽団（青森）、長井市立長井（山形）、大仙市立太田南・太田東（秋田）、仙台市立原町、南相馬市立原町三（福島）、城東小ブラスバンド（青森）

◇マーチング・ビギナー

【金賞】仙台向山高

◇マーチング・中学校

【金賞】◎仙台市立錦ケ丘、◎仙台市立東仙台、大和町立大和（宮城）

【銀賞】田村市立船引（福島）

【銅賞】秋田市立河辺

◇マーチング・高校以上

【金賞】◎帝京安積高（福島）、多賀城高（宮城）、◎聖ウルスラ学院英智高（宮城）

【銀賞】弘前実業高（青森）、常盤木学園高（宮城）、仙台青陵中等教育

【銅賞】鶴岡東高（山形）、大館国際情報学院中高（秋田）、弘前学院聖愛中高（青森）

全国大会、ライブ配信します

全日本小学生バンドフェスティバル、全日本マーチングコンテストのすべての演奏は表彰式を含め、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive ）で。