習志野、市船橋、市柏の千葉勢3校が全国へ　東関東マーチング高校A

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習志野市立習志野高=千葉市中央区の千葉ポートアリーナ
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　第28回東関東マーチングコンテスト・第21回東関東小学生バンドフェスティバル（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が2日、千葉市中央区千葉ポートアリーナで開かれ、千葉、栃木、茨城、神奈川の各県から42代表が出場した。

　五つの部門で、計17団体が金賞を受賞した。金賞受賞団体から、小学生バンドフェスティバルでは、船橋市立海神南、習志野市立大久保（いずれも千葉）、高根沢町立阿久津（栃木）、水戸市立石川（茨城）が全国大会出場を決めた。

　マーチングコンテストA部門は、中学校の部の代表枠を野田市立南部、習志野市立二、習志野市立四（いずれも千葉）、高校以上の部では習志野市立習志野、船橋市立船橋、柏市立柏（いずれも千葉）が全国への切符を手にした。

　全国大会はバンドフェスが11月19日、マーチングコンテストが同20日にいずれも大阪城ホール大阪市）で開かれる。

　結果は次の通り。（演奏順、◎は全国大会出場）

　◇小学生バンドフェス

　【金賞】

◎船橋市立海神南

◎高根沢町立阿久津

◎水戸市立石川

◎習志野市立大久保

　【銀賞】

野田市立山崎

水戸市立浜田

川崎市立千代ケ丘

　◇マーチングB・中学校　【金賞】

野田市立一

四街道市四街道西

横浜市立港

　【銀賞】

野田市立東部

ひたちなか市立勝田二

　【銅賞】

小田原市立城北

桜川市立岩瀬西

　◇マーチングB・高校

　【金賞】

作新学院

湘南台

千葉敬愛

　【銀賞】

千葉商業

西武台千葉中・高

法政二

　【銅賞】

青藍泰斗

小山城南

宇都宮南

　◇マーチングA・中学校

　【金賞】

◎野田市立南部

◎習志野市立二

◎習志野市立四

　【銀賞】

船橋市立法田

ひたちなか市立大島

川崎市立橘

東海大相模

　【銅賞】

壬生町立南犬飼

栃木市立大平

壬生町立壬生

　◇マーチングA・高校以上

　【金賞】

◎習志野市立習志野

松戸六実

◎船橋市立船橋

◎柏市立柏

　【銀賞】

東海大相模

大成女子

　【銅賞】

向上

常磐大

明秀学園日立

全国大会、ライブ配信します

　全日本小学生バンドフェスティバル、全日本マーチングコンテストのすべての演奏は表彰式を含め、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive別ウインドウで開きます）で。