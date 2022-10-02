習志野、市船橋、市柏の千葉勢3校が全国へ 東関東マーチング高校A
第28回東関東マーチングコンテスト・第21回東関東小学生バンドフェスティバル（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が2日、千葉市中央区の千葉ポートアリーナで開かれ、千葉、栃木、茨城、神奈川の各県から42代表が出場した。
五つの部門で、計17団体が金賞を受賞した。金賞受賞団体から、小学生バンドフェスティバルでは、船橋市立海神南、習志野市立大久保（いずれも千葉）、高根沢町立阿久津（栃木）、水戸市立石川（茨城）が全国大会出場を決めた。
マーチングコンテストA部門は、中学校の部の代表枠を野田市立南部、習志野市立二、習志野市立四（いずれも千葉）、高校以上の部では習志野市立習志野、船橋市立船橋、柏市立柏（いずれも千葉）が全国への切符を手にした。
全国大会はバンドフェスが11月19日、マーチングコンテストが同20日にいずれも大阪城ホール（大阪市）で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は全国大会出場）
◇小学生バンドフェス
【金賞】
◎船橋市立海神南
◎高根沢町立阿久津
◎水戸市立石川
◎習志野市立大久保
【銀賞】
野田市立山崎
水戸市立浜田
川崎市立千代ケ丘
◇マーチングB・中学校 【金賞】
野田市立一
横浜市立港
【銀賞】
野田市立東部
ひたちなか市立勝田二
【銅賞】
小田原市立城北
桜川市立岩瀬西
◇マーチングB・高校
【金賞】
湘南台
千葉敬愛
【銀賞】
千葉商業
西武台千葉中・高
法政二
【銅賞】
青藍泰斗
小山城南
宇都宮南
◇マーチングA・中学校
【金賞】
◎野田市立南部
◎習志野市立二
◎習志野市立四
【銀賞】
船橋市立法田
ひたちなか市立大島
川崎市立橘
【銅賞】
壬生町立南犬飼
栃木市立大平
壬生町立壬生
◇マーチングA・高校以上
【金賞】
◎習志野市立習志野
松戸六実
◎船橋市立船橋
◎柏市立柏
【銀賞】
東海大相模
大成女子
【銅賞】
向上
常磐大
明秀学園日立
全国大会、ライブ配信します
全日本小学生バンドフェスティバル、全日本マーチングコンテストのすべての演奏は表彰式を含め、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。