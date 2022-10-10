秋篠宮ご夫妻、国際高血圧学会で京都へ 皇室10月10日～16日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は10月10～16日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は12日、第29回国際高血圧学会開会式に出席するため京都府を訪れる（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
10/11（火）
天皇陛下 皇居・御所（離任アルゼンチン特命全権大使と面会）
10/14（金）
天皇陛下 皇居・御所（神宮神嘗祭勅使につき唐橋在倫掌典のあいさつ）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
10/10（月）～11（火）
佳子さま 栃木県（第77回国民体育大会の競技観戦や地方事情視察など）
10/11（火）
紀子さま 秋田県（愛育班活動の概要聴取や視察、愛育班員との懇談など）
10/12（水）
秋篠宮ご夫妻 京都府（第29回国際高血圧学会開会式に出席）
10/14（金）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（赴任国際連合日本政府代表部大使と面会）
秋篠宮ご夫妻 イイノホール（「全国犯罪被害者支援フォーラム2022」第二部講演会に出席）
10/16（日）
佳子さま SYDホール（「ガールズメッセ2022（コミュニティアクションチャレンジ100アワード並びにB-Pアワード表彰式）」に出席）
常陸宮家
10/14（金）
華子さま 常陸宮邸（公益財団法人日本いけばな芸術協会会長と面会）
三笠宮家
10/9（日）～10/10（月）
信子さま 栃木県（第77回国民体育大会）
10/12（水）
信子さま 警視庁術科センター武道館（令和4年度全国警察柔道大会）
10/12（水）～13（木）
瑶子さま 石川県、富山県（寛仁親王記念杯 第24回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント）
10/13（木）
信子さま 宮内庁分庁舎（福井県農林水産部長らの説明「第24回全国農業担い手サミットinふくい」について）
彬子さま ホテルグランドヒル市ケ谷（「第20回国民の自衛官」表彰式）
10/14（金）～15（土）
信子さま 岐阜県（ぎふワールド・ローズガーデン「モロッコガーデンオープニングセレモニー」と地方事情視察）
10/14（金）
彬子さま 大阪府（アサヒスーパードライJAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022）
高円宮家
10/12（水）
久子さま 駐日インド大使公邸（日印国交樹立70周年記念植樹）
久子さま 赤坂区民センター（高円宮杯第74回全日本中学校英語弁論大会決勝予選大会）
久子さま 高円宮邸（赴任カナダカルガリー総領事夫妻と面会）
10/13（木）
久子さま 高円宮邸（新旧外務省儀典長と面会）
久子さま 赤坂区民センター（高円宮杯第74回全日本中学校英語弁論大会決勝予選大会）
10/14（金）～15（土）
久子さま 北海道（第34回住生活月間・第34回住生活月間中央イベント「住まいフェスin北海道」）
10/16（日）
久子さま 日産スタジアム（天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会決勝戦）