天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

宮内庁は10月10～16日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は12日、第29回国際高血圧学会開会式に出席するため京都府を訪れる（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

10/11（火）

天皇陛下 皇居・御所（離任アルゼンチン特命全権大使と面会）

10/14（金）

天皇陛下 皇居・御所（神宮神嘗祭勅使につき唐橋在倫掌典のあいさつ）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

10/10（月）～11（火）

佳子さま 栃木県（第77回国民体育大会の競技観戦や地方事情視察など）

10/11（火）

紀子さま 秋田県（愛育班活動の概要聴取や視察、愛育班員との懇談など）

10/12（水）

秋篠宮ご夫妻 京都府（第29回国際高血圧学会開会式に出席）

10/14（金）

秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（赴任国際連合日本政府代表部大使と面会）

秋篠宮ご夫妻 イイノホール（「全国犯罪被害者支援フォーラム2022」第二部講演会に出席）

10/16（日）

佳子さま SYDホール（「ガールズメッセ2022（コミュニティアクションチャレンジ100アワード並びにB-Pアワード表彰式）」に出席）

常陸宮家

10/14（金）

華子さま 常陸宮邸（公益財団法人日本いけばな芸術協会会長と面会）

三笠宮家

10/9（日）～10/10（月）

信子さま 栃木県（第77回国民体育大会）

10/12（水）

信子さま 警視庁術科センター武道館（令和4年度全国警察柔道大会）

10/12（水）～13（木）

瑶子さま 石川県、富山県（寛仁親王記念杯 第24回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント）

10/13（木）

信子さま 宮内庁分庁舎（福井県農林水産部長らの説明「第24回全国農業担い手サミットinふくい」について）

彬子さま ホテルグランドヒル市ケ谷（「第20回国民の自衛官」表彰式）

10/14（金）～15（土）

信子さま 岐阜県（ぎふワールド・ローズガーデン「モロッコガーデンオープニングセレモニー」と地方事情視察）

10/14（金）

彬子さま 大阪府（アサヒスーパードライJAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022）

高円宮家

10/12（水）

久子さま 駐日インド大使公邸（日印国交樹立70周年記念植樹）

久子さま 赤坂区民センター（高円宮杯第74回全日本中学校英語弁論大会決勝予選大会）

久子さま 高円宮邸（赴任カナダカルガリー総領事夫妻と面会）

10/13（木）

久子さま 高円宮邸（新旧外務省儀典長と面会）

久子さま 赤坂区民センター（高円宮杯第74回全日本中学校英語弁論大会決勝予選大会）

10/14（金）～15（土）

久子さま 北海道（第34回住生活月間・第34回住生活月間中央イベント「住まいフェスin北海道」）

10/16（日）

久子さま 日産スタジアム（天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会決勝戦）