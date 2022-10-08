城ノ内中等教育、徳島商高など全国へ 四国マーチングコンテスト
第41回全日本小学生バンドフェスティバルと第35回全日本マーチングコンテストの四国支部大会（いずれも四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が8日、徳島県鳴門市のアミノバリューホールで開かれ、全国大会に出場する代表5校が決まった。
小学生バンドフェス（マーチング部門）には徳島県の2校が出場し、徳島市国府が代表に選ばれた。マーチングコンには4県から13校が出場。中学校の部は高知大付と香美市立鏡野（高知）、高校以上の部は城ノ内中等教育（徳島）と徳島商が全国大会に出場する。
5校は11月に大阪市の大阪城ホールで開かれる全国大会に出場する。
結果は次の通り（◎は四国代表）。
【小学生バンドフェスティバル（マーチング）】金賞=◎徳島市国府、同市城東
【マーチングコンテスト・中学校】金賞=◎高知大付、◎香美市立鏡野（以上高知）▽銀賞=松山市立津田、徳島市川内▽銅賞=丸亀市立東（香川）
【同・高校以上】金賞=◎城ノ内中等教育、◎徳島商（以上徳島）、高知学芸中高▽銀賞=土佐女子中高（高知）、尽誠学園、高松北中高（以上香川）▽銅賞=今治南（愛媛）、高松南
全国大会、ライブ配信します
全日本小学生バンドフェスティバル、全日本マーチングコンテストのすべての演奏は表彰式を含め、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。