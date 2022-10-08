アンサンブルVine、メンズ・ウィードが全国へ 関西合唱コン
第77回関西合唱コンクール（関西合唱連盟、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門が8日、兵庫県伊丹市の東リいたみホールで開幕した。2日間の日程で、初日は室内合唱と同声合唱の部があり、兵庫、大阪、京都、奈良の4府県から計24団体が参加し、澄んだ歌声を響かせた。
審査の結果、金賞受賞団体の中から室内合唱でアンサンブルVine（京都）が、同声合唱でメンズ・ウィード（大阪）が関西代表に選ばれ、全国大会への出場を決めた。
全国大会は大学ユースと室内合唱の部が11月19日に、同声合唱と混声合唱の部が同20日に、津市の三重県総合文化センターで開かれる。
結果は次の通り。（◎は関西代表）
【室内】金賞=◎アンサンブルVine（京都）、Ensemble Carpe Diem〈アンサンブル カルペ ディエム〉（兵庫）、混声合唱団「花みずき」（兵庫）、Ensemble Nisi〈アンサンブル ニーズィ〉（京都）、合唱団Volare〈ヴォラーレ〉（兵庫）▽銀賞=Orphe Choirs〈オルフェ クワイアーズ〉（大阪）、貝掛混声合唱団（大阪）、合唱団La・Lu・La〈ラルラ〉（兵庫）▽銅賞=アンサンブル エヴォリュエ（大阪）、Vocal Ensemble 歌家〈ヴォーカル アンサンブル カカ〉（兵庫）、合唱団LABO（京都）、Ensemble Vollmond〈アンサンブル フォルモーント〉（兵庫）、ル・ヴァン エレガンテ（大阪）、合唱団Vivo〈ヴィーヴォ〉（兵庫）
【同声】金賞=◎メンズ・ウィード（大阪）、CLARICE〈クラリーチェ〉（大阪）、Nelken Chor〈ネルケン コア〉（奈良）▽銀賞=女声合唱団はづき（兵庫）、Cancao Nova〈カンサォン ノーヴァ〉（兵庫）、女声合唱団Stella（兵庫）、創価学会関西男声合唱団（大阪）▽銅賞=レディースシンガーズSophia（大阪）（前田智、松尾慈子）