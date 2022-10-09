広島翔洋高など8団体が全国へ 中国バンドフェス・マーチングコン
第41回全日本小学生バンドフェスティバル中国大会と、第35回全日本マーチングコンテスト中国大会（ともに中国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が9日、広島市西区の広島サンプラザであった。計35団体が参加し、全国大会に出場する8団体が決まった。
代表に選ばれたのは、バンドフェスが東広島市立寺西（広島）、下松市立下松（山口）、防府市立華城（山口）。マーチングコンでは中学校の部が広島市立翠町、同市立安佐、高校以上の部が広島翔洋、松江商、出雲北陵（島根）。
全国大会はバンドフェスが11月19日、マーチングコンは同20日、大阪城ホールである。
大会結果は次の通り（◎は全国大会出場団体）。
【小学生バンドフェスティバル】
グッドサウンド賞および優秀賞=◎東広島市立寺西（広島）、◎下松市立下松（山口）、◎防府市立華城（山口）、岡山市立津島、下松市立花岡（山口）、出雲市立今市（島根）、防府市立松崎（山口）▽優秀賞=岡山市立高島、広島市立草津、山口市立小郡南、出雲市立大社（島根）、山口市立小郡、日吉津村立日吉津（鳥取）、南部町立西伯（鳥取）
【マーチングコンテスト】
《中学校の部》金賞=◎広島市立翠町、◎広島市立安佐、広島市立長束▽銀賞=広島市立五日市、米子市立東山（鳥取）、広島市立矢野、米子市立福米（鳥取）、米子市立後藤ケ丘（鳥取）、米子市立加茂（鳥取）▽銅賞=倉敷市立福田（岡山）、大田市立大田西（島根）
《高校以上の部》金賞=◎広島翔洋、◎松江商、◎出雲北陵（島根）、出雲商（島根）▽銀賞=安古市（広島）、岡山東商、出雲（島根）、岩国商（山口）▽銅賞=瀬戸内（広島）、長府（山口）
全国大会はライブ配信
全日本合唱コンクール全国大会、全日本小学生バンドフェスティバル、全日本マーチングコンテストの各大会は有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。