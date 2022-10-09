La Pura Fuente、AF合唱団など全国へ　関東合唱コン

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La　Pura　Fuente=相模原市の相模女子大グリーンホール
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　第77回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門が9日、神奈川県相模原市南区の相模女子大学グリーンホールで開かれ、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、静岡の9県から計34団体が出場した。

　審査の結果、大学ユースの部は湘南ユースクワイア（神奈川）、室内の部はAF合唱団（千葉）、同声の部は男声合唱団Le　Terre（埼玉）、La　Pura　Fuente（神奈川）、混声の部はscatola　di　voce（埼玉）、VOCE　ARMONICA（千葉）が全日本合唱コンクール全国大会の関東代表に選ばれた。大学ユースの都留文科大合唱団（山梨）はシード団体として出場する。

　この日の最優秀の全日本合唱連盟関東支部長賞、全部門を通じて最優秀の全日本合唱連盟理事長賞は、いずれもLa　Pura　Fuenteだった。

　全国大会の大学職場一般部門は11月19、20日に津市で開かれる。

　結果は次の通り。

（◎は関東代表）

　【大学ユース】

　《金賞》◎湘南ユースクワイア（神奈川）、Ensemble　SAKAE（埼玉）、新潟大合唱団

　《銀賞》静岡大混声合唱団、Youth　Choir“Luminaries”（埼玉）

　【室内合唱】

　《金賞》◎AF合唱団（千葉）、Pino　Harmonics（千葉）、Chœur　Vent　Vert（埼玉）、La　Mer（埼玉）、ルックスエテルナ（栃木）

　《銀賞》西武学園文理合唱団（埼玉）、越の国室内合唱団　VOX　ORATTA（新潟）、Sacra（静岡）、Chœur　Clarté（千葉）、CLARA（埼玉）

　《銅賞》Harmonia　Meridiana（山梨）、Healing　Friends（神奈川）、KVアンサンブル（茨城）、群馬おきりこみ合唱団

【同声合唱】

　《金賞》◎男声合唱団Le　Terre（埼玉）、◎La　Pura　Fuente（神奈川）、男声合唱団APERTASS（埼玉）

　《銀賞》湘南はまゆう（神奈川）、緑フラウエンコール（神奈川）

　《銅賞》NHK水戸児童合唱団、北杜市・明野少年少女合唱団（山梨）

【混声合唱】

　《金賞》◎scatola　di　voce（埼玉）、◎VOCE　ARMONICA（千葉）、合唱団ユートライ（新潟）

　《銀賞》Coro　Ponte（千葉）、宇都宮合唱団

　《銅賞》高崎コスモス合唱団（群馬）、浜松合唱団（静岡）

全国大会はライブ配信で

　全日本合唱コンクールの全部門の演奏が、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive別ウインドウで開きます）で。