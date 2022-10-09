La Pura Fuente、AF合唱団など全国へ 関東合唱コン
第77回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門が9日、神奈川県相模原市南区の相模女子大学グリーンホールで開かれ、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、静岡の9県から計34団体が出場した。
審査の結果、大学ユースの部は湘南ユースクワイア（神奈川）、室内の部はAF合唱団（千葉）、同声の部は男声合唱団Le Terre（埼玉）、La Pura Fuente（神奈川）、混声の部はscatola di voce（埼玉）、VOCE ARMONICA（千葉）が全日本合唱コンクール全国大会の関東代表に選ばれた。大学ユースの都留文科大合唱団（山梨）はシード団体として出場する。
この日の最優秀の全日本合唱連盟関東支部長賞、全部門を通じて最優秀の全日本合唱連盟理事長賞は、いずれもLa Pura Fuenteだった。
全国大会の大学職場一般部門は11月19、20日に津市で開かれる。
結果は次の通り。
（◎は関東代表）
【大学ユース】
《金賞》◎湘南ユースクワイア（神奈川）、Ensemble SAKAE（埼玉）、新潟大合唱団
《銀賞》静岡大混声合唱団、Youth Choir“Luminaries”（埼玉）
【室内合唱】
《金賞》◎AF合唱団（千葉）、Pino Harmonics（千葉）、Chœur Vent Vert（埼玉）、La Mer（埼玉）、ルックスエテルナ（栃木）
《銀賞》西武学園文理合唱団（埼玉）、越の国室内合唱団 VOX ORATTA（新潟）、Sacra（静岡）、Chœur Clarté（千葉）、CLARA（埼玉）
《銅賞》Harmonia Meridiana（山梨）、Healing Friends（神奈川）、KVアンサンブル（茨城）、群馬おきりこみ合唱団
【同声合唱】
《金賞》◎男声合唱団Le Terre（埼玉）、◎La Pura Fuente（神奈川）、男声合唱団APERTASS（埼玉）
《銀賞》湘南はまゆう（神奈川）、緑フラウエンコール（神奈川）
《銅賞》NHK水戸児童合唱団、北杜市・明野少年少女合唱団（山梨）
【混声合唱】
《金賞》◎scatola di voce（埼玉）、◎VOCE ARMONICA（千葉）、合唱団ユートライ（新潟）
《銀賞》Coro Ponte（千葉）、宇都宮合唱団
《銅賞》高崎コスモス合唱団（群馬）、浜松合唱団（静岡）
全国大会はライブ配信で
全日本合唱コンクールの全部門の演奏が、有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。