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政府は、防衛施設や原子力発電所など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制する土地利用規制法の対象とする区域の候補地として58カ所を選び、11日の「土地等利用状況審議会」に提示した。5都道県10市町の離島のほか、自衛隊や海上保安庁の拠点が対象となった。今回は候補地の第1弾で、順次増やす方針。

9月20日施行の土地利用規制法は、重要施設の周辺約1キロや国境近くの離島を「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、施設の機能を損ねる行為には中止の勧告や懲役を含む罰則つきの命令が可能となった。「特別注視区域」では、一定の面積以上の土地や建物の売買時に氏名や国籍の事前届け出も義務づける。

11日に政府が提示したのは、特別注視区域として自衛隊の根室分屯基地（北海道）や対馬防備隊（長崎県）、離島の沖ノ島（島根県）など29カ所と、注視区域として自衛隊の牧の内訓練場（北海道）や離島の八丈島（東京都）など29カ所の候補地。「無人の国境離島」「警戒監視・情報機能」などを指定の事由とし、審議会で了承された。

政府は12日以降、候補地がある5都道県10市町に規制される区域の図案を送付。約1カ月間の意見聴取を経て11月下旬に結果をまとめ、年内の区域指定の告示をめざす。最終的には2年ほどかけて約600カ所を指定する方針。（成沢解語）

●政府が提示した規制対象候補

《特別注視区域》

【北海道】ゴメ島（枝幸町）、イソモシリ島・ハボマイモシリ島（根室市）、根室分屯基地（同）、大黒島（厚岸町）、大島（松前町）、松前警備所（同）

【青森県】弁天島（大間町）

【東京都】小島（八丈町）、鳥島（所属未確定）

【島根県】沖ノ島（隠岐の島町）、黒島（同）、カビ島（同）、黒島（同）、ましま（出雲市）、艫島（同）、オノカメ（同）、やり島（同）、マ島（同）

【長崎県】黒島（対馬市）、内院島（同）、海栗島分屯基地（同）、上対馬警備所（同）、高麗山無線中継所（同）、城岳無線中継所（同）、対馬防備隊（同）、権現山無線中継所（同）、対馬駐屯地（同）、下対馬警備所（同）、豆酘崎無線中継所（同）、男島（五島市）、福江島分屯基地（同）

《注視区域》

【北海道】牧の内訓練場（根室市）

【東京都】八丈島の6カ所（八丈町）

【島根県】島後の隠岐海上保安署を含む4カ所（隠岐の島町）、出雲駐屯地（出雲市）

【長崎県】対馬の比田勝海上保安署や対馬海上保安部を含む10カ所（対馬市）、黄島（五島市）、福江島の五島海上保安署を含む4カ所（同）、嵯峨ノ島（同）、福江島着陸場（同）