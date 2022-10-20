【詳報】ドラフト 山田陽翔は西武、林優樹は楽天 パ指名結果一覧
プロ野球ドラフト会議が10月20日、開かれました。パ・リーグの球団から指名された選手は以下の通りです。
オリックス
1位:曽谷龍平／投手（白鴎大）
2位:内藤鵬／内野手（日本航空石川高）
3位:斎藤響介／投手（盛岡中央高）
4位:杉沢龍／外野手（東北福祉大）
5位:日高暖己／投手（宮崎・富島高）
ソフトバンク
1位:イヒネ・イツア／内野手（愛知・誉高）
2位:大津亮介／投手（日本製鉄鹿島）
3位:甲斐生海／外野手（東北福祉大）
4位:大野稼頭央／投手（鹿児島・大島高）
5位:松本晴／投手（亜細亜大）
6位:吉田賢吾／捕手（桐蔭横浜大）
西武
1位:蛭間拓哉／外野手（早稲田大）
2位:古川雄大／外野手（大分・佐伯鶴城高）
3位:野田海人／捕手（福岡・九州国際大付高）
4位:青山美夏人／投手（亜細亜大）
5位:山田陽翔／投手（滋賀・近江高）
6位:児玉亮涼／内野手（大阪ガス）
楽天
1位:荘司康誠／投手（立教大）
2位:小孫竜二／投手（鷺宮製作所）
3位:渡辺翔太／投手（九州産業大）
4位:伊藤茉央／投手（東京農業大学北海道オホーツク）
5位:平良竜哉／内野手（NTT西日本）
6位:林優樹／投手（西濃運輸）
ロッテ
1位:菊地吏玖／投手（専修大）
2位:友杉篤輝／内野手（天理大）
3位:田中晴也／投手（新潟・日本文理高）
4位:高野脩汰／投手（日本通運）
5位:金田優太／内野手（埼玉・浦和学院高）
日本ハム
1位:矢沢宏太／投手（日本体育大）
2位:金村尚真／投手（富士大）
3位:加藤豪将／内野手（ニューヨーク・メッツ）
4位:安西叶翔／投手（常葉大菊川高）
5位:奈良間大己／内野手（立正大）
6位:宮内春輝／投手（日本製紙石巻）