【詳報】ドラフト　山田陽翔は西武、林優樹は楽天　パ指名結果一覧

写真・図版
近江の山田陽翔投手は西武が5位指名し、交渉権を得た
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
[PR]

　プロ野球ドラフト会議が10月20日、開かれました。パ・リーグの球団から指名された選手は以下の通りです。

オリックス

1位:曽谷龍平／投手（白鴎大）

2位:内藤鵬／内野手（日本航空石川高）

3位:斎藤響介／投手（盛岡中央高）

4位:杉沢龍／外野手（東北福祉大）

5位:日高暖己／投手（宮崎・富島高）

ソフトバンク

1位:イヒネ・イツア／内野手（愛知・誉高）

2位:大津亮介／投手（日本製鉄鹿島）

3位:甲斐生海／外野手（東北福祉大）

4位:大野稼頭央／投手（鹿児島・大島高）

5位:松本晴／投手（亜細亜大）

6位:吉田賢吾／捕手（桐蔭横浜大）

西武

1位:蛭間拓哉／外野手（早稲田大）

2位:古川雄大／外野手（大分・佐伯鶴城高）

3位:野田海人／捕手（福岡・九州国際大付高）

4位:青山美夏人／投手（亜細亜大）

5位:山田陽翔／投手（滋賀・近江高）

6位:児玉亮涼／内野手（大阪ガス）

楽天

1位:荘司康誠／投手（立教大）

2位:小孫竜二／投手（鷺宮製作所）

3位:渡辺翔太／投手（九州産業大）

4位:伊藤茉央／投手（東京農業大学北海道オホーツク）

5位:平良竜哉／内野手（NTT西日本）

6位:林優樹／投手（西濃運輸）

ロッテ

1位:菊地吏玖／投手（専修大）

2位:友杉篤輝／内野手（天理大）

3位:田中晴也／投手（新潟・日本文理高）

4位:高野脩汰／投手（日本通運）

5位:金田優太／内野手（埼玉・浦和学院高）

日本ハム

1位:矢沢宏太／投手（日本体育大）

2位:金村尚真／投手（富士大）

3位:加藤豪将／内野手（ニューヨーク・メッツ）

4位:安西叶翔／投手（常葉大菊川高）

5位:奈良間大己／内野手（立正大）

6位:宮内春輝／投手（日本製紙石巻）