【詳報】ドラフト　浅野は巨人、松尾はDeNA1位　セ指名結果一覧

写真・図版
巨人が1位指名し、交渉権を獲得した高松商の浅野翔吾
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
  • 写真・図版
[PR]

　プロ野球ドラフト会議が10月20日に開かれました。セ・リーグの6球団から指名された選手の一覧は以下の通りです。

ヤクルト

1位:吉村貢司郎／投手（東芝）

2位:西村瑠伊斗／外野手（京都外大西）

3位:沢井廉／外野手（中京大）

4位:坂本拓己／投手（知内高）

5位:北村恵吾／内野手（中央大）

6位:―

DeNA

1位:松尾汐恩／捕手（大阪桐蔭）

2位:吉野光樹／投手（トヨタ自動車）

3位:林琢真／内野手（駒沢大）

4位:森下瑠大／投手（京都国際）

5位:橋本達弥／投手（慶応大）

6位:―

阪神

1位:森下翔太／外野手（中央大）

2位:門別啓人／投手（東海大札幌）

3位:井坪陽生／外野手（関東一）

4位:茨木秀俊／投手（帝京長岡）

5位:戸井零士／内野手（天理）

6位:富田蓮／投手（三菱自動車岡崎）

7位:―

巨人

1位:浅野翔吾／外野手（高松商）

2位:萩尾匡也／外野手（慶応大）

3位:田中千晴／投手（国学院大）

4位:門脇誠／内野手（創価大）

5位:船迫大雅／投手（西濃運輸）

6位:―

広島

1位:斉藤優汰／投手（苫小牧中央）

2位:内田湘大／内野手（利根商）

3位:益田武尚／投手（東京ガス）

4位:清水叶人／捕手（健大高崎）

5位:河野佳／投手（大阪ガス）

6位:長谷部銀次／投手（トヨタ自動車）

7位:久保修／外野手（大阪観光大）

8位:―

中日

1位:仲地礼亜／投手（沖縄大）

2位:村松開人／内野手（明治大）

3位:森山暁生／投手（阿南光）

4位:山浅龍之介／捕手（聖光学院）

5位:浜将乃介／内野手（福井ネクサスエレファンツ）

6位:田中幹也／内野手（亜細亜大）

7位:福永裕基／内野手（日本新薬）

8位:―