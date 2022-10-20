【詳報】ドラフト 浅野は巨人、松尾はDeNA1位 セ指名結果一覧
プロ野球ドラフト会議が10月20日に開かれました。セ・リーグの6球団から指名された選手の一覧は以下の通りです。
ヤクルト
1位:吉村貢司郎／投手（東芝）
2位:西村瑠伊斗／外野手（京都外大西）
3位:沢井廉／外野手（中京大）
4位:坂本拓己／投手（知内高）
5位:北村恵吾／内野手（中央大）
6位:―
DeNA
1位:松尾汐恩／捕手（大阪桐蔭）
2位:吉野光樹／投手（トヨタ自動車）
3位:林琢真／内野手（駒沢大）
4位:森下瑠大／投手（京都国際）
5位:橋本達弥／投手（慶応大）
6位:―
阪神
1位:森下翔太／外野手（中央大）
2位:門別啓人／投手（東海大札幌）
3位:井坪陽生／外野手（関東一）
4位:茨木秀俊／投手（帝京長岡）
5位:戸井零士／内野手（天理）
6位:富田蓮／投手（三菱自動車岡崎）
7位:―
巨人
1位:浅野翔吾／外野手（高松商）
2位:萩尾匡也／外野手（慶応大）
3位:田中千晴／投手（国学院大）
4位:門脇誠／内野手（創価大）
5位:船迫大雅／投手（西濃運輸）
6位:―
広島
1位:斉藤優汰／投手（苫小牧中央）
2位:内田湘大／内野手（利根商）
3位:益田武尚／投手（東京ガス）
4位:清水叶人／捕手（健大高崎）
5位:河野佳／投手（大阪ガス）
6位:長谷部銀次／投手（トヨタ自動車）
7位:久保修／外野手（大阪観光大）
8位:―
中日
1位:仲地礼亜／投手（沖縄大）
2位:村松開人／内野手（明治大）
3位:森山暁生／投手（阿南光）
4位:山浅龍之介／捕手（聖光学院）
5位:浜将乃介／内野手（福井ネクサスエレファンツ）
6位:田中幹也／内野手（亜細亜大）
7位:福永裕基／内野手（日本新薬）
8位:―