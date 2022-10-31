天皇陛下、文化勲章親授式出席へ　皇室10月31日～11月6日

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造形ワークショップで参加者が描いた絵を見ながら交流する天皇、皇后両陛下。天皇陛下はかりゆしのシャツを、皇后さまはかりゆしのワンピースを着用していた=2022年10月23日午後、沖縄県豊見城市、山本裕之撮影
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は10月31日～11月6日の予定を発表した。天皇陛下は11月3日、皇居・宮殿で開かれる文化勲章親授式に出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

10/31（月）

天皇陛下　皇居・御所（廣木謙三・政策研究大学院大学教授の進講）

11/3（木）

天皇陛下　皇居・宮殿（文化勲章親授式、拝謁〈はいえつ〉）

11/4（金）

天皇陛下　皇居・御所（青年海外協力隊帰国隊員及び日系社会青年海外協力隊員らと懇談）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

10/31（月）

秋篠宮さま　赤坂東邸（「山階鳥類研究所特定賛助法人懇親会」に出席）

11/1（火）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（旧最高裁判所判事のあいさつ）

11/2（水）

秋篠宮ご夫妻　日本青年館ホール（「日本青年館財団100周年・日本青年団協議会結成70周年記念式典」に出席）

11/4（金）

紀子さま　WITH　HARAJUKU　HALL（「第49回 日本賞 教育コンテンツ国際コンクール」授賞式に出席）

三笠宮家

11/2（水）～3（木）

信子さま　愛知県（令和4年愛知県赤十字大会）

11/3（木）

瑶子さま　日本武道館（全日本剣道連盟設立70周年記念 第70回全日本剣道選手権大会）

11/5（土）

彬子さま　国立京都国際会館（京都府立医科大学創立150周年記念式典）

高円宮家

10/30（日）～31（月）

久子さま　栃木県（第22回全国障害者スポーツ大会）

11/5（土）～6（日）

久子さま　広島県（2022年第8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島）