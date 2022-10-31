天皇陛下、文化勲章親授式出席へ 皇室10月31日～11月6日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は10月31日～11月6日の予定を発表した。天皇陛下は11月3日、皇居・宮殿で開かれる文化勲章親授式に出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
10/31（月）
天皇陛下 皇居・御所（廣木謙三・政策研究大学院大学教授の進講）
11/3（木）
天皇陛下 皇居・宮殿（文化勲章親授式、拝謁〈はいえつ〉）
11/4（金）
天皇陛下 皇居・御所（青年海外協力隊帰国隊員及び日系社会青年海外協力隊員らと懇談）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
10/31（月）
秋篠宮さま 赤坂東邸（「山階鳥類研究所特定賛助法人懇親会」に出席）
11/1（火）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（旧最高裁判所判事のあいさつ）
11/2（水）
秋篠宮ご夫妻 日本青年館ホール（「日本青年館財団100周年・日本青年団協議会結成70周年記念式典」に出席）
11/4（金）
紀子さま WITH HARAJUKU HALL（「第49回 日本賞 教育コンテンツ国際コンクール」授賞式に出席）
三笠宮家
11/2（水）～3（木）
信子さま 愛知県（令和4年愛知県赤十字大会）
11/3（木）
瑶子さま 日本武道館（全日本剣道連盟設立70周年記念 第70回全日本剣道選手権大会）
11/5（土）
彬子さま 国立京都国際会館（京都府立医科大学創立150周年記念式典）
高円宮家
10/30（日）～31（月）
久子さま 栃木県（第22回全国障害者スポーツ大会）
11/5（土）～6（日）
久子さま 広島県（2022年第8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島）