郡山七、豊島岡女子、五十鈴など7校が金賞　全日本合唱コン中学同声

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中学校部門同声合唱の部で最高賞の文部科学大臣賞に輝き、カワイ出版奨励賞にも選ばれた郡山市立郡山七（福島）=2022年10月30日午後3時46分、リンクステーションホール青森、天田充佳撮影
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　第75回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の中学校部門が30日、青森市のリンクステーションホール青森で開かれた。

　同声合唱の部では21団体が出場し、7団体が金賞を受けた。自由曲で日本人作曲の楽曲を歌った団体（29日の高校部門も含む）から選ばれるカワイ出版奨励賞は、中学校同声の部の郡山市立郡山七（福島）に贈られた。

　成績は次の通り。（特別賞を除き、各賞内の並びは出演順）

　【金賞】郡山市立郡山七=文部科学大臣賞、豊島岡女子学園（東京）=青森市長賞、伊勢市立五十鈴（三重）=青森市教育長賞、茨城キリスト教学園、清泉女学院（神奈川）、八千代松陰（千葉）、大田原市立大田原（栃木）

　【銀賞】青森市立沖館、名古屋市立桜山、大阪市立文の里、盛岡市立仙北、矢巾町立矢巾北（岩手）、神戸大中等教育、安田学園安田女子（広島）

　【銅賞】熊本市立帯山、熊本市立出水、郡山市立郡山二（福島）、室蘭市立東明（北海道）、札幌市立篠路西、北九州市立二島▽演奏時間超過のため審査対象外=西条市立西条南（愛媛）

　全日本合唱コンクール全国大会は11月13日の小学校部門、19・20日の大学職場一般部門も有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive別ウインドウで開きます）で。