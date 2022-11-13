高校野球地区王者そろう 18日から神宮大会 大阪桐蔭×東邦で開幕
高校野球の秋季地区大会は13日、東京都大会で決勝があり、東海大菅生が二松学舎大付を8―2で破って2年ぶり4度目の優勝を遂げた。
これで10地区の秋季大会は全日程が終了した。
秋季地区大会の成績は来春の第95回記念選抜大会の出場36校（一般選考枠32、21世紀枠3、神宮大会枠1）を選考する際の重要な資料となる。
18日からは各地区の優勝校が集う明治神宮大会（東京）が行われる。明治神宮大会を制したチームの地区は、「神宮大会枠」として、来春の選抜大会の出場枠が1増える。
明治神宮大会の各代表の初戦の組み合わせは以下の通り。
18日 大阪桐蔭（近畿）×東邦（東海・愛知）
18日 山梨学院（関東）×英明（四国・香川）
19日 沖縄尚学（九州）×仙台育英（東北・宮城）
19日 広陵（中国・広島）×東海大菅生（東京）
20日 クラーク国際（北海道）×大阪桐蔭―東邦の勝者
20日 山梨学院―英明の勝者×北陸（北信越・福井）
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10地区の上位の成績は次の通り（丸数字は一般選考枠）。出場校を決める選考委員会は来年1月27日に開かれる。
【北海道①】優勝=クラーク国際 準優勝=北海
【東北③】優勝=仙台育英 準優勝=東北（宮城）4強=能代松陽（秋田）、聖光学院（福島）
【関東⑤】優勝=山梨学院 準優勝=専大松戸（千葉）4強=健大高崎（群馬）、慶応（神奈川） 8強=作新学院（栃木）、昌平、山村学園（いずれも埼玉）、横浜（神奈川）
【東京①】優勝=東海大菅生 準優勝=二松学舎大付 4強=日大三、帝京
※「関東・東京」でもう1枠
【東海③】優勝=東邦 準優勝=常葉大菊川（静岡）4強=加藤学園（静岡）、大垣日大（岐阜）
【北信越②】優勝=北陸 準優勝=敦賀気比（福井）4強=松商学園（長野）、福井商
【近畿⑥】優勝=大阪桐蔭 準優勝=報徳学園（兵庫）4強=龍谷大平安（京都）、智弁和歌山 8強=彦根総合（滋賀）、履正社（大阪）、社（やしろ）（兵庫）、高田商（奈良）
【中国②】優勝=広陵 準優勝=光（山口） 4強=鳥取城北、高川学園（山口）
【四国③】優勝=英明 準優勝=高松商 4強=鳴門（徳島）、高知
※「中国・四国」でもう1枠
【九州④】優勝=沖縄尚学 準優勝=長崎日大 4強=海星（長崎）、大分商