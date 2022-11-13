高校野球地区王者そろう　18日から神宮大会 大阪桐蔭×東邦で開幕

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優勝を決め喜ぶ東海大菅生の選手たち=13日、神宮、野田枝里子撮影
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　高校野球の秋季地区大会は13日、東京都大会で決勝があり、東海大菅生が二松学舎大付を8―2で破って2年ぶり4度目の優勝を遂げた。

　これで10地区の秋季大会は全日程が終了した。

　秋季地区大会の成績は来春の第95回記念選抜大会の出場36校（一般選考枠32、21世紀枠3、神宮大会枠1）を選考する際の重要な資料となる。

　18日からは各地区の優勝校が集う明治神宮大会（東京）が行われる。明治神宮大会を制したチームの地区は、「神宮大会枠」として、来春の選抜大会の出場枠が1増える。

　明治神宮大会の各代表の初戦の組み合わせは以下の通り。

18日　大阪桐蔭（近畿）×東邦（東海・愛知）

18日　山梨学院（関東）×英明（四国・香川）

19日　沖縄尚学（九州）×仙台育英（東北・宮城）

19日　広陵（中国・広島）×東海大菅生（東京）

20日　クラーク国際（北海道）×大阪桐蔭―東邦の勝者

20日　山梨学院―英明の勝者×北陸（北信越・福井）

　　　◇

　10地区の上位の成績は次の通り（丸数字は一般選考枠）。出場校を決める選考委員会は来年1月27日に開かれる。

【北海道①】優勝=クラーク国際　準優勝=北海

【東北③】優勝=仙台育英　準優勝=東北（宮城）4強=能代松陽（秋田）、聖光学院（福島）

【関東⑤】優勝=山梨学院　準優勝=専大松戸（千葉）4強=健大高崎（群馬）、慶応（神奈川）　8強=作新学院（栃木）、昌平、山村学園（いずれも埼玉）、横浜（神奈川）

【東京①】優勝=東海大菅生　準優勝=二松学舎大付　4強=日大三、帝京

　※「関東・東京」でもう1枠

【東海③】優勝=東邦　準優勝=常葉大菊川（静岡）4強=加藤学園（静岡）、大垣日大（岐阜）

北信越②】優勝=北陸　準優勝=敦賀気比（福井）4強=松商学園（長野）、福井商

【近畿⑥】優勝=大阪桐蔭　準優勝=報徳学園（兵庫）4強=龍谷大平安（京都）、智弁和歌山　8強=彦根総合（滋賀）、履正社（大阪）、社（やしろ）（兵庫）、高田商（奈良）

【中国②】優勝=広陵　準優勝=光（山口）　4強=鳥取城北、高川学園（山口）

【四国③】優勝=英明　準優勝=高松商　4強=鳴門（徳島）、高知

　※「中国・四国」でもう1枠

【九州④】優勝=沖縄尚学　準優勝=長崎日大　4強=海星（長崎）、大分商