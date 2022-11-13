黒沢尻北、朝日が丘、小松台など13校が金賞 全日本合唱コン小学校
第75回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の小学校部門が13日、堺市のフェニーチェ堺で開かれた。全国から39団体が出場。13団体が金賞を受け、北上市立黒沢尻北（岩手）が最優秀の大阪府知事賞に選ばれた。黒沢尻北の最優秀は中止となった第73回を除き3大会連続。
審査結果は次の通り。（特別賞を除き、各賞内の並びは演奏順）
【金賞】北上市立黒沢尻北=大阪府知事賞、郡山市立朝日が丘=大阪府教育委員会賞・カワイ出版賞、宮崎市立小松台=堺市長賞、北九州市立日明=堺市教育委員会教育長賞、中標津町立中標津・丸山（北海道）、日野市立旭が丘（東京）、高知大付、川崎市立坂戸、出雲市立北陽（島根）、神戸市立御影北、聖ドミニコ学院（宮城）、那覇市立仲井真、土浦市立土浦二（茨城）
【銀賞】秋田大付、那覇市立石嶺、池田学園池田（鹿児島）、山鹿市立山鹿（熊本）、日南市立吾田（宮崎）、小松市立苗代・第一・串（石川）、愛媛大付、村山市立楯岡（山形）、広島市立牛田、宮崎市立檍北、山口市立大殿、観音寺市立柞田（香川）、朝日塾（岡山）、さいたま市立指扇北
【銅賞】徳島市千松、大阪市立関目東、阪南市立桃の木台（大阪）、京都聖母学院、大和高田市立高田（奈良）、田辺市立会津（和歌山）、藤岡市立小野（群馬）、富士見町立富士見（長野）、亀山市立亀山西（三重）、南砺市立井波（富山）、青森市立篠田、国府台女子学院（千葉）