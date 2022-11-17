【サッカー日本代表】W杯本番直前のカナダ戦 柴崎、田中らが先発
サッカーのワールドカップ（W杯）カタール大会を控え、日本代表（世界ランキング24位）は17日、カナダ代表（同41位）とアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで対戦する。
大会前最後となる国際親善試合で、攻守の要となる守備的MFの遠藤航（シュツットガルト）、守田英正（スポルティング）は欠場し、柴崎岳（レガネス）、田中碧（デュッセルドルフ）が入る。負傷明けのFW浅野拓磨（ボーフム）、DF板倉滉（ボルシアMG）が先発に名を連ねた。
日本代表の先発は次の通り。
▽GK 権田修一（清水）▽DF 谷口彰悟（川崎）、板倉滉（ボルシアMG）、酒井宏樹（浦和）、伊藤洋輝（シュツットガルト）▽MF/FW 柴崎岳（レガネス）、南野拓実（モナコ）、久保建英（Rソシエダード）、田中碧（デュッセルドルフ）、浅野拓磨（ボーフム）、相馬勇紀（名古屋）
W杯1次リーグで、日本は23日（日本時間午後10時）にドイツ、27日（同午後7時）にコスタリカ、12月1日（同2日午前4時）にスペインと対戦する。
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