関西学院グリークラブと女声合唱団ソレイユが最高賞 全日本合唱コン
第75回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門が19日、津市の三重県文化会館で開幕した。大学ユースの部で関西学院グリークラブ（兵庫）が、室内合唱の部で女声合唱団ソレイユ（佐賀）が最高賞にあたる文部科学大臣賞に輝いた。
朝日作曲賞（合唱組曲）の表彰式もあり、東京都立川市の田畠佑一さん（22）に賞金100万円が贈られた。
大会はインターネットでライブ配信される。申し込みは当日まで専用サイト（http://t.asahi.com/clive）で。
審査結果は次の通り。（特別賞以外の並びは出演順）
◇大学ユース（28歳以下、6人以上）【金賞】関西学院グリークラブ=文部科学大臣賞、九大混声合唱団（福岡）=津市教育委員会教育長賞、湘南ユースクワイア（神奈川）=日本放送協会賞【銀賞】都留文科大合唱団（山梨）、北海道大合唱団、混声合唱団名古屋大コール・グランツェ、ジュニア＆ユースコーラス“Raw-Ore”（宮城）【銅賞】中央大混声合唱こだま会（東京）、酢だこ（広島）、愛媛大合唱団
◇室内（6～24人）【金賞】女声合唱団ソレイユ=文部科学大臣賞、女声合唱団ゆめの缶詰（東京）=津市長賞、倉敷少年少女合唱団（岡山）=日本放送協会賞、アンサンブルVine（京都）【銀賞】花凜歌（福島）、Chorsal《コールサル》（愛媛）、AF合唱団（千葉）【銅賞】エシュコル（愛知）、合唱団みなまた（熊本）、弥生奏幻舎“R”（北海道）