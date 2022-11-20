高崎市立塚沢、雲仙市立小浜など8校に金賞 マーチングコン中学の部
第35回全日本マーチングコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が20日、大阪市の大阪城ホールで始まった。午前9時からの中学校の部には、全国11の支部から推薦された25校が出場し、8校が金賞に輝いた。
審査結果は次の通り（各賞内の並びは演奏順）
◇中学校の部
【金賞】高崎市立塚沢（群馬）、足立区立西新井（東京）、北九州市立高須、習志野市立四（千葉）、西宮市立上甲子園（兵庫）、宇治市立東宇治（京都）、雲仙市立小浜（長崎）、砺波市立庄西（富山）
【銀賞】浜松市立三方原、広島市立翠町、薩摩川内市立川内北（鹿児島）、広島市立安佐、野田市立南部（千葉）、豊中市立十三（大阪）、板橋区立赤塚三（東京）、姫路市立飾磨東（兵庫）、久喜市立栗橋東（埼玉）、高知大付、習志野市立二（千葉）
【銅賞】香美市立鏡野（高知）、仙台市立錦ケ丘、神戸市立多聞東、仙台市立東仙台、佐久市立浅間（長野）、遠軽町立遠軽（北海道）
高校以上の部もライブ配信
20日の全日本マーチングコンテスト高校以上の部は、表彰式まで有料でライブ配信されます。申し込みは特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で、演奏当日までできます。