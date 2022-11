[PR]

サッカー・ワールドカップ(W杯)カタール大会で、日本がドイツに劇的な勝利を収めた直後のことだった。

現地観戦していたNTT東日本社員の坂本一平さん(28)は、スマートフォンを見て体が震えた。

W杯のツイッター公式アカウントに、大きく自分の顔が写っている。

投稿は瞬く間に拡散され、「いいね」は14万件を超えた(11月26日現在)。自分のLINEには、50件以上の連絡がきた。

注目を浴びたのは、こんな言葉を書いた紙を持ってスタジアムで応援していたからだ。

「Dear My BOSS Thank you For MY 2WEEK OFF!」

W杯観戦のため、2週間の長期休暇を認めてくれた上司への感謝のメッセージだ。

W杯で休みたい、上司に恐る恐る相談

現地観戦は幼少期からの夢だった。

小学2年の時に見た日韓大会…