東京都教育委員会は28日、中学3年生が受けた「英語スピーキングテスト」の問題を公表した。イラストについて説明したり、英文で音読したりする計8問だった。受験者数は、申込者数として事前公表されていた人数より約7千人少ない約6万9千人だった。やむを得ない事情の欠席者は、12月18日の追試験を受けられる。

テストは、イヤホンから聞こえる音声などをもとにタブレット端末に音声を吹き込む形式。イラストを用いた問題は、ホテルの中でレストランがある階や、やってみたい校外活動を選ばせるなどの内容だった。ほかには、学校の昼食をテーマに、「学校が提供する同じメニューを食べるべきか、めいめいにメニューを選ぶべきか」という問いに意見と理由を答えさせる問題もあった。

問題は都教委のホームページ(https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/esat-j.html )で見られる。

【問題パートCの解答例】I got on a train. Then, a bird came into the train. It had a flower. The bird sat on my hat. It put the flower on the hat and then went away.