皇后雅子さま、9日で59歳に 皇室予定12月5日～12月11日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は12月5～11日の予定を発表した。皇后さまは9日、59歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
12/5（月）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（赴任カンボジア大使との面会）
12/6（火）
紀子さま 東京国際フォーラム（「第22回国際栄養学会議開会式」に出席）
12/7（水）
秋篠宮ご夫妻 国立オリンピック記念青少年総合センター（「統計150年記念式典」に出席）
常陸宮家
12/7（水）
華子さま 常陸宮邸（公益財団法人日本いけばな芸術協会会長らとの面会）
三笠宮家
12/5（月）
信子さま 警察大学校（令和4年度警察柔道選手権大会）
12/6（火）
信子さま 警察大学校（令和4年度警察柔道選手権大会）
12/10（土）～11（日）
彬子さま 北海道（第45回記念サッポロ・インターナショナル・ナイト）
高円宮家
12/7（水）
久子さま 高円宮邸（2019年度及び2020年度派遣行政官長期在外研究員との面会）
12/9（金）
久子さま 高円宮邸（赴任ザンビア駐箚特命全権大使との面会）
12/11（日）
久子さま 国立競技場（高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2022ファイナル）
久子さま 駒沢オリンピック公園（2022年高円宮杯フェンシングワールドカップ大会）