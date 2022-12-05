皇后雅子さま、9日で59歳に　皇室予定12月5日～12月11日

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57歳の誕生日を前に記者会見をする秋篠宮さま=2022年11月25日午前10時3分、東京・元赤坂の赤坂東邸
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は12月5～11日の予定を発表した。皇后さまは9日、59歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

12/5（月）

秋篠宮ご夫妻　宮邸（赴任カンボジア大使との面会）

12/6（火）

紀子さま　東京国際フォーラム（「第22回国際栄養学会議開会式」に出席）

12/7（水）

秋篠宮ご夫妻　国立オリンピック記念青少年総合センター（「統計150年記念式典」に出席）

常陸宮家

12/7（水）

華子さま　常陸宮邸（公益財団法人日本いけばな芸術協会会長らとの面会）

三笠宮家

12/5（月）

信子さま　警察大学校（令和4年度警察柔道選手権大会）

12/6（火）

信子さま　警察大学校（令和4年度警察柔道選手権大会）

12/10（土）～11（日）

彬子さま　北海道（第45回記念サッポロ・インターナショナル・ナイト）

高円宮家

12/7（水）

久子さま　高円宮邸（2019年度及び2020年度派遣行政官長期在外研究員との面会）

12/9（金）

久子さま　高円宮邸（赴任ザンビア駐箚特命全権大使との面会）

12/11（日）

久子さま　国立競技場（高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2022ファイナル）

久子さま　駒沢オリンピック公園（2022年高円宮杯フェンシングワールドカップ大会）