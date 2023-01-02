天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

宮内庁は1月2～8日の予定を発表した。天皇、皇后両陛下や長女愛子さまは2日、皇居で行われる新年一般参賀に皇族方とともに出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

1/2（月）

天皇、皇后両陛下、愛子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）

1/3（火）

天皇陛下、愛子さま 皇居・宮中三殿（元始祭の儀）

1/4（水）

天皇陛下 皇居・宮殿（奏事始の儀）

天皇陛下 皇居・宮殿（昭和天皇祭山陵に奉幣の儀勅使につき掌典のあいさつ）

天皇陛下 皇居・蓮池参集所（歳末・新年賢所諸儀奉仕者の賢所勤労奉仕団のあいさつ）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

1/2（月）

秋篠宮ご夫妻、佳子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）

1/3（火）

秋篠宮ご夫妻 皇居・宮中三殿【殿上】（元始祭の儀）

佳子さま 皇居・宮中三殿【庭上】（元始祭の儀）

1/7（土）

秋篠宮ご夫妻 皇居・皇霊殿【殿上】（昭和天皇祭皇霊殿の儀）

佳子さま 武蔵野陵（昭和天皇祭山陵に奉幣の儀）

秋篠宮ご夫妻 皇居・皇霊殿【殿上】（昭和天皇祭御神楽の儀）

常陸宮家

1/2（月）

常陸宮ご夫妻 皇居・宮殿（新年一般参賀）

三笠宮家

1/2（月）

百合子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）

信子さま、彬子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）

1/3（火）

彬子さま、瑶子さま 皇居・賢所、皇霊殿、神殿（元始祭の儀）

1/7（土）

彬子さま、瑶子さま 皇居・皇霊殿（昭和天皇祭皇霊殿の儀）

1/8（日）

信子さま 講道館新館（令和5年講道館鏡開式）

彬子さま 国立競技場（第59回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝）

高円宮家

1/2（月）

久子さま、承子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）

1/3（火）

久子さま 皇居・賢所、皇霊殿、神殿（元始祭の儀）

1/5（木）

久子さま 池袋サンシャインシティ文化会館（サンシャインシティ世界のらん展2023）

1/7（土）

久子さま、承子さま 皇居・皇霊殿（昭和天皇祭皇霊殿の儀）