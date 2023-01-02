天皇ご一家、皇族方と一般参賀へ 皇室予定1月2日～1月8日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は1月2～8日の予定を発表した。天皇、皇后両陛下や長女愛子さまは2日、皇居で行われる新年一般参賀に皇族方とともに出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
1/2（月）
天皇、皇后両陛下、愛子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）
1/3（火）
天皇陛下、愛子さま 皇居・宮中三殿（元始祭の儀）
1/4（水）
天皇陛下 皇居・宮殿（奏事始の儀）
天皇陛下 皇居・宮殿（昭和天皇祭山陵に奉幣の儀勅使につき掌典のあいさつ）
天皇陛下 皇居・蓮池参集所（歳末・新年賢所諸儀奉仕者の賢所勤労奉仕団のあいさつ）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
1/2（月）
秋篠宮ご夫妻、佳子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）
1/3（火）
秋篠宮ご夫妻 皇居・宮中三殿【殿上】（元始祭の儀）
佳子さま 皇居・宮中三殿【庭上】（元始祭の儀）
1/7（土）
秋篠宮ご夫妻 皇居・皇霊殿【殿上】（昭和天皇祭皇霊殿の儀）
佳子さま 武蔵野陵（昭和天皇祭山陵に奉幣の儀）
秋篠宮ご夫妻 皇居・皇霊殿【殿上】（昭和天皇祭御神楽の儀）
常陸宮家
1/2（月）
常陸宮ご夫妻 皇居・宮殿（新年一般参賀）
三笠宮家
1/2（月）
百合子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）
信子さま、彬子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）
1/3（火）
彬子さま、瑶子さま 皇居・賢所、皇霊殿、神殿（元始祭の儀）
1/7（土）
彬子さま、瑶子さま 皇居・皇霊殿（昭和天皇祭皇霊殿の儀）
1/8（日）
信子さま 講道館新館（令和5年講道館鏡開式）
彬子さま 国立競技場（第59回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝）
高円宮家
1/2（月）
久子さま、承子さま 皇居・宮殿（新年一般参賀）
1/3（火）
久子さま 皇居・賢所、皇霊殿、神殿（元始祭の儀）
1/5（木）
久子さま 池袋サンシャインシティ文化会館（サンシャインシティ世界のらん展2023）
1/7（土）
久子さま、承子さま 皇居・皇霊殿（昭和天皇祭皇霊殿の儀）
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