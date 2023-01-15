村を挙げての応援を力に　6団体が東北大会へ、福島アンサンブルコン

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西堀岳路
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中学校の部でトップとなった郡山市立郡山第一の打楽器四重奏のチーム
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　第50回福島県アンサンブルコンテスト（県吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が14日、いわき市のいわき芸術文化交流館アリオスで始まった。初日は小学校と中学校の部があり、計60チームが参加した。小学校2チーム、中学校4チームが2月12日に山形市のやまぎん県民ホールである東北大会への出場を決めた。

　審査の結果、県代表に選ばれたのは会津若松市立行仁小と伊達市立伊達小、郡山市立郡山第一中、会津若松市立第一中、南相馬市立原町第一中、伊達市立伊達中の6チーム。　

　15日は、高校、大学、職場一般の部がある。（西堀岳路）

14日の結果

　初日の結果は次の通り。（◎は県代表 洋数字は重奏の数 管=管楽 打=打楽器 ク=クラリネット 木=木管 フ=フルート 金=金管 サ=サクソフォン 混=混合 弦=弦楽器）

　【小学校の部】金賞=南相馬市立石神第二（金6）、会津若松市立行仁（木8）、◎同行仁（打7）、南相馬市立石神第二（木8）、◎伊達市立伊達（管打7）、南相馬市立原町第二（打5）

　銀賞=西郷村立小田倉（管打8）、伊達市立伊達（管打8）、いわき市立植田（管打4）、同湯本第一（金7）、伊達市立伊達（木8）

　銅賞=いわき市立平第三（管打7）、矢吹町立矢吹（管打6）、同善郷（混6）、会津若松市立一箕（木3）

　【中学校の部】金賞=西郷村立西郷第二（木3）、いわき市立平第三（金7）、◎郡山市立郡山第一（打4）、同湖南小中（打4）、いわき市立平第一（打5）、◎南相馬市立原町第一（管打8）、郡山市立郡山第一（木8）、福島市立北信（打6）、◎伊達市立伊達（木8）、南相馬市立原町第一（管打8）、郡山市立日和田（木3）、◎会津若松市立第一（フ3）、矢吹町立矢吹（フ3）、福島市立渡利（木8）、いわき市立中央台南（管弦8）

　銀賞=福島市立北信（ク5）、会津若松市立第一（金8）、福島市立北信（サ5）、新地町立尚英（打3）、いわき市立泉（フ5）、福島市立岳陽（金8）、同清水（打3）、郡山市立日和田（金4）、いわき市立泉（サ3）、相馬市立中村第一（打3）、いわき市立平第三（打3）、郡山市立郡山第六（フ3）、会津若松市立第一（管8）、いわき市立平第一（金6）、伊達市立伊達（打3）、相馬市立向陽（木8）、福島市立福島第三（ク5）、西郷村立西郷第二（金3）、いわき市立平第一（ク8）、会津若松市立一箕（ク4）、南相馬市立石神（管打8）

　銅賞=新地町立尚英（混7）、いわき市立玉川（サ4）、県立会津学鳳（管打4）、相馬市立向陽（金8）、会津若松市立第二（金5）、同一箕（管打8）、南会津町立田島（木5）、磐梯町立磐梯（サ3）、相馬市立向陽（打6） 　15日は、高校、大学、職場一般の部がある。

全部員4人、普段の活動がアンサンブル状態

　南相馬市立石神第二小の木管…

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