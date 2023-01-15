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第50回福島県アンサンブルコンテスト（県吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が14日、いわき市のいわき芸術文化交流館アリオスで始まった。初日は小学校と中学校の部があり、計60チームが参加した。小学校2チーム、中学校4チームが2月12日に山形市のやまぎん県民ホールである東北大会への出場を決めた。

審査の結果、県代表に選ばれたのは会津若松市立行仁小と伊達市立伊達小、郡山市立郡山第一中、会津若松市立第一中、南相馬市立原町第一中、伊達市立伊達中の6チーム。

15日は、高校、大学、職場一般の部がある。（西堀岳路）

14日の結果

初日の結果は次の通り。（◎は県代表 洋数字は重奏の数 管=管楽 打=打楽器 ク=クラリネット 木=木管 フ=フルート 金=金管 サ=サクソフォン 混=混合 弦=弦楽器）

【小学校の部】金賞=南相馬市立石神第二（金6）、会津若松市立行仁（木8）、◎同行仁（打7）、南相馬市立石神第二（木8）、◎伊達市立伊達（管打7）、南相馬市立原町第二（打5）

銀賞=西郷村立小田倉（管打8）、伊達市立伊達（管打8）、いわき市立植田（管打4）、同湯本第一（金7）、伊達市立伊達（木8）

銅賞=いわき市立平第三（管打7）、矢吹町立矢吹（管打6）、同善郷（混6）、会津若松市立一箕（木3）

【中学校の部】金賞=西郷村立西郷第二（木3）、いわき市立平第三（金7）、◎郡山市立郡山第一（打4）、同湖南小中（打4）、いわき市立平第一（打5）、◎南相馬市立原町第一（管打8）、郡山市立郡山第一（木8）、福島市立北信（打6）、◎伊達市立伊達（木8）、南相馬市立原町第一（管打8）、郡山市立日和田（木3）、◎会津若松市立第一（フ3）、矢吹町立矢吹（フ3）、福島市立渡利（木8）、いわき市立中央台南（管弦8）

銀賞=福島市立北信（ク5）、会津若松市立第一（金8）、福島市立北信（サ5）、新地町立尚英（打3）、いわき市立泉（フ5）、福島市立岳陽（金8）、同清水（打3）、郡山市立日和田（金4）、いわき市立泉（サ3）、相馬市立中村第一（打3）、いわき市立平第三（打3）、郡山市立郡山第六（フ3）、会津若松市立第一（管8）、いわき市立平第一（金6）、伊達市立伊達（打3）、相馬市立向陽（木8）、福島市立福島第三（ク5）、西郷村立西郷第二（金3）、いわき市立平第一（ク8）、会津若松市立一箕（ク4）、南相馬市立石神（管打8）

銅賞=新地町立尚英（混7）、いわき市立玉川（サ4）、県立会津学鳳（管打4）、相馬市立向陽（金8）、会津若松市立第二（金5）、同一箕（管打8）、南会津町立田島（木5）、磐梯町立磐梯（サ3）、相馬市立向陽（打6） 15日は、高校、大学、職場一般の部がある。

全部員4人、普段の活動がアンサンブル状態

南相馬市立石神第二小の木管…