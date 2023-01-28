朝霞一中、鷲宮東中、文教大が全日本へ 西関東アンサンブルコン
第28回西関東アンサンブルコンテスト（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が28日、埼玉県久喜市の久喜総合文化会館で中学校と大学の部があった。新潟、群馬、埼玉、山梨の4県の代表計41団体の演奏を審査した。3月19日に浜松市で開かれる全日本アンサンブルコンテストには、いずれも埼玉県の朝霞市立朝霞一（打楽器六重奏）、久喜市立鷲宮東（クラリネット五重奏）の両中学校と、文教大学（木管三重奏）が出場する。
成績は次の通り（演奏順 ◎は全国大会出場。管=管楽 木=木管 金=金管 打=打楽器 ク=クラリネット フ=フルート サ=サクソフォン。数字は重奏の数）
【中学校】
◆金賞 飯能市立加治（フ四）、川越市立南古谷（打三）、◎朝霞市立朝霞一（打六）、志木市立志木（打八）、春日部共栄（ク三）、滑川町立滑川（打八）、朝霞市立朝霞一（ク八）、中之条町立中之条（打五）、坂戸市立住吉（打八）、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育（打六）、鳩山町立鳩山（打五）、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育（木八）、◎久喜市立鷲宮東（ク五）
◆銀賞 北本市立北本（木三）、みどり市立笠懸南（打八）、坂戸市立坂戸（サ四）、越谷市立大相模（木八）、坂戸市立住吉（フ三）、太田市立太田（打七）、伊勢崎市立三（打八）、新潟市立坂井輪（木八）、燕市立燕（打三）、久喜市立久喜東（木三）、上越市立城西（ク五）、伊勢崎市立一（打八）、駿台甲府（ク五）、中央市立田富（サ三）
◆銅賞 さいたま市立常盤（金八）、甲斐市立竜王北（管打八）、新潟市立黒埼（金八）、甲斐市立玉幡（管打八）、上越市立城西（金八）、新潟市立新津二（木七）、新潟市立関屋（木八）、甲州市立塩山（木三）、妙高市立新井（木八）、長岡市立東北（木八）、長岡市立中之島（木八）
【大学】
◆金賞 都留文科（木八）、◎文教（木三）
◆銀賞 高崎経済（サ四）
3月19日の全日本アンサンブルコンテストはすべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi）で。
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