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第28回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の小学生部門、高校部門、大学部門が28日、相模原市の相模女子大学グリーンホールで開かれ、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県の各代表計58団体が出場した。23団体が金賞に選ばれた。

金賞受賞団体のうち、千葉県の幕張総合高校（金管八重奏）と茨城県の常総学院高校（木管六重奏）の2団体、神奈川大（クラリネット四重奏）が、3月19日に浜松市で開かれる全国大会の代表に選ばれた。

結果は以下の通り。（◎は全国大会出場。金=金管 木=木管 管=管楽 打=打楽器 サ=サクソフォン ク=クラリネット フ=フルート ト=トロンボーン。数字は重奏の数）

【小学生】金賞=船橋市立海神南（打五、千葉）、宇都宮市立宮の原（金六）、東海村立村松（サ三、茨城）、柏市立柏第三（金七、千葉）、習志野市立東習志野（サ四、同）、真岡キッズハーモニー（打六、栃木）、真岡キッズハーモニー（木八、同）、高根沢町立阿久津（金六、同）、船橋市立海神南（金八、千葉）▽銀賞=水戸市立笠原（金八）、市川市立行徳（管七、千葉）、川崎市立南野川（金八）、相模原市立谷口台（管八）、相模原市立共和（管八）、川崎市立千代ケ丘（金八）、相模原市立谷口台（金八）、東海村立白方（金八、茨城）、水戸市立三の丸（ク四）、東海村立村松（管八、茨城）、川崎市立南野川（金七）、宇都宮市立田原（打七）

【高校】金賞=取手聖徳女子（木八、茨城）、習志野（フ四、千葉）、習志野（ク四、同）、作新学院（木八、栃木）、◎幕張総合（金八、千葉）、◎常総学院（木六、茨城）、作新学院（金八、栃木）、三浦学苑（サ四、神奈川）、幕張総合（木八、千葉）、厚木（フ三、神奈川）▽銀賞=取手聖徳女子（ク三、茨城）、横浜創英中・高（木八）、水戸一（ク四）、小金（打六、千葉）、常総学院（金八、茨城）、三浦学苑（ク四、神奈川）、東海大相模（金八、同）、大成女子（フ六、茨城）、昭和学院（サ四、千葉）、桐蔭学園（ク四、神奈川）▽銅賞=小金（木八、千葉）、石橋（フ四、栃木）、真岡女子（サ八、同）、横浜創英中・高（金八）、宇都宮短期大付（打七）、小田原（木八、神奈川）、水戸一（打三）、真岡女子（金八、栃木）、宇都宮短期大付（サ六）

【大学】金賞=千葉大（ク五）、◎神奈川大（ク四）、神奈川大（フ四）、茨城大（金八）▽銀賞=筑波大（ク五、茨城）、作新学院大（金五、栃木）▽銅賞=作新学院大（木八、同）、秀明大（金八 千葉）

3月19日の全日本アンサンブルコンテストはすべての部門が有料でライブ配信される。詳細は特設ページ（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11008374?ref=asadigi ）で。